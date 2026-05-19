ANMAT prohibió varias marcas de filtros de agua y un limpia tapizados por irregularidades

Por medio de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de este martes, es que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución de dispositivos de acondicionamiento de agua de red domiciliaria y filtros de repuesto, además de un limpia tapizados, por no presentar su marca y correspondiente rótulo.

Según el ente de control estatal, la decisión responde a la detección de productos no inscriptos ni identificados con establecimientos responsables habilitados, lo que impidió garantizar su seguridad, eficacia y cumplimiento de la normativa vigente.

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La medida regirá hasta que estos productos sean registrados ante la autoridad sanitaria, según señaló la disposición 2920/2026 publicado en el Boletín Oficial. El alcance de la prohibición incluye a los lotes y modelos sin distinción del canal de venta o distribución.

Este operativo surgió tras tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

¿Qué arrojó la investigación de la ANMAT?

Por otra parte, la investigación permitió constatar que los artículos (de las marcas Vyse, Pideweb, Watercom, Haru, Crafty Solution y Ecoaquas ) carecían de inscripción y que no existían datos de establecimientos responsables habilitados por la autoridad sanitaria.

La situación fue informada a la Coordinación del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria, para intervenir en la remoción de los enlaces de comercialización, publicidad y promoción detectados.

Ante la gravedad de las irregularidades detectadas, la ANMAT los prohibió e inició el sumario sanitario al responsable de los productos marca Watercom. Además, canceló la publicidad de éstos; y comunicó la resolución a las autoridades sanitarias jurisdiccionales y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

Otra prohibición de la ANMAT

En paralelo, la disposición 2919/2026 también oficializada, actuó en igual medida sobre todos los lotes del producto "Limpia Tapizados" marca BORHAM en Argentina. La medida fue tomada tras una inspección que reveló la falta de registro y presuntas irregularidades en la fabricación del producto, junto con el inicio de un sumario sanitario a la firma responsable y a su director técnico.

La decisión fue parte de la respuesta directa a un procedimiento de fiscalización que puso en evidencia una serie de incumplimientos normativos y la ausencia de garantías sobre la seguridad y eficacia del producto. El operativo, realizado en la sede de Prospray S.R.L., motivó la intervención inmediata para prevenir riesgos a los consumidores y asegurar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.

El caso tuvo inicio en el marco de las rutinas de control ejecutadas por el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS), dependiente de ANMAT. La inspección permitió detectar el mencionado artículo sin los registros obligatorios ni información identificatoria del establecimiento en su etiquetado.

Inspección en la planta

En la inspección realizada en la planta ubicada en Hurlingham, los inspectores constataron la presencia del limpiador de tapizados marca BORHAM. El representante de Prospray S.R.L. reconoció durante el procedimiento que el producto se producía en el predio bajo esa marca y entregó una etiqueta para su revisión. Del análisis surgió que la etiqueta no incluía datos del establecimiento elaborador ni el registro sanitario requerido ante la autoridad competente.

Los inspectores dejaron constancia en el acta oficial que el producto carecía de inscripción ante la administración y que la empresa no había cumplido con los requisitos de buenas prácticas de fabricación para este tipo de productos. Además, se identificó que los enlaces de comercialización, publicidad y promoción de "Limpia Tapizados BORHAM" circulaban en plataformas digitales, lo que activó la intervención del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT?





En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.



