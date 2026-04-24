ANMAT prohibió una marca de óleo calcáreo por varias irregularidades

Por medio de la Disposición 2194/2026, pubicada en el Boletín Oficial de este viernes, es que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), prohibió el uso, comercialización y distribución en el territorio de tres lotes de un óleo calcáreo por ciertas irregularidades.

La investigación del ente de control estatal comenzó tras recibir la notificación que involucró a una niña lactante de dos meses y medio que presentó síntomas compatibles con irritación dérmica en la zona de aplicación del producto.

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Se trata de "EMULSIÓN LIMPIADORA A BASE DE ÓLEO CALCÁREO, marca PROMARC, FRESH CLUB". La medida afecta a los lotes L438 (vencimiento 04/27), L552 (vencimiento 6/27) y L162 (vencimiento 11/26), tras detectarse irregularidades durante tareas de fiscalización y monitoreo.

En tanto, el producto, inscripto ante la ANMAT como cosmético bajo el trámite N° 4625/2007, es elaborado por LABORATORIOS INAVA S.A. y la titularidad corresponde a PROMARC S.A., y la investigación se originó luego de que el Área de Cosmetovigilancia del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal constatara la comercialización de los lotes mencionados y recibiera un reporte de evento adverso asociado a su uso.

El caso que desembocó en la investigación

Ante la situación presentada en el caso de la niña de dos meses y medio, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) solicitó al laboratorio la documentación relativa al registro y control de calidad de los lotes identificados.

La empresa respondió aportando los registros de producción, donde se evidenció el uso del conservante propilparabeno, un ingrediente restringido cuyo empleo no está autorizado para este tipo de productos.

Una vieja disposición de la ANMAT

Por otra parte, la restricción se encuentra establecida en la Disposición ANMAT N° 2709/22, que internaliza la Resolución Mercosur N° 35/20 y otorga un plazo de 36 meses para la adecuación de los productos inscriptos, contados desde abril de 2022.

Según la documentación presentada, el lote 438 (vencimiento 04/27) fue elaborado el 7 de octubre de 2025, es decir, fuera del periodo de adecuación contemplado por la normativa vigente.

La decisión de la autoridad sanitaria se enmarca en la obligación de garantizar que los productos cosméticos sean diseñados, fabricados y comercializados bajo estándares adecuados de seguridad y calidad, minimizando cualquier riesgo potencial para los usuarios.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT?

En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.