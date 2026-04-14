ANMAT prohibió un "lote experimental" de un perfume por considerarlo peligroso: ¿Qué marca?

Por medio de la publicación de este martes en el Boletín Oficial, es que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) retiró del mercado el extracto de perfume de una marca tras detectar irregularidades, ya que el producto que provenía de un "lote experimental" no estaba habilitado para ser vendido al público, y por ende, puede ser perjudicial para la salud.

Tras realizar la correspondiente investigación, el ente de control estatal prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional del producto identificado como"Lote 1469; Vencimiento 06/27, extracto de perfume Thone, de la marca Leduft, LEG: 2891".

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Según explicó el organismo, la investigación se inició sobre la producción del producto tras tareas de evaluación, investigación y análisis de reportes en el área de Cosmetovigilancia acerca de un desvío de calidad.

Luego se constató que el único establecimiento elaborador del producto que figuraba en la base de datos de cosméticos inscriptos ante la Anmat, era la firma Laboratorio San José de Mancusso Hernán Leonardo. Sin embargo, desde el establecimiento aseguraron que no participaron en la elaboración del lote mencionado.

A su vez, el organismo contactó a la firma Leduft, que en el rotulado del producto figuraba como titular de la inscripción y se sospechó sobre un caso de usurpación del legajo.

¿Qué dijo la investigación?



En este marco, desde Leduft señalaron que el producto correspondía a su autoría y el lote en cuestión fue elaborado en una "instancia inicial y de carácter experimental" por la firma en instalaciones ajenas al establecimiento Laboratorio San José de Mancusso Hernán Leonardo.

Además sostuvo que "algunas de esas unidades salieron del ámbito de control interno de la empresa en esa etapa inicial, previo a la plena adecuación de la operatoria a los requisitos regulatorios aplicables a la elaboración de productos cosméticos".

La Anmat resolvió (por medio de la resolución 1859/2026) retirar el producto del mercado y explicó que tomó la medida a fin de "proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados, toda vez que se trata de cosméticos que fueron elaborados en instalaciones sin habilitación sanitaria, para los que se desconoce su efectiva composición y condiciones de su elaboración, y para los que, en consecuencia, no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT?



En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.



