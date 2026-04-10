ANMAT prohibió una marca de crema antiage para hombres por considerarlos peligrosos para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de una crema antiage y una serie de productos cosméticos, por diversas irregularidades que pueden ser peligrosas para la salud.

El ente de control estatal llevó a cabo una serie de investigaciones e verificaciones, llevadas a cabo por el Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal, tras reportes de irregularidades y sospechas en la legitimidad de varios lotes que se encontraban en circulación.

En tanto, la suspensión recae sobre la línea ALPHA MEN CARE que abarca desde la popular "Crema antiage" hasta una gama de productos de uso facial y capilar. La medida se formalizó mediante la publicación de la disposición 1824/2026 en el Boletín Oficial.

La pesquisa reveló la existencia de productos que, además de carecer de inscripción sanitaria, presentaban inconsistencias en su origen manufacturero.

En uno de los casos más notorios, se identificó la comercialización de la "Crema antiage, ALPHA MEN CARE, lote 283624, vencimiento 08/2026, legajo 7205, Industria Argentina", cuya fabricación no pudo ser confirmada por la empresa oficialmente habilitada ante la ANMAT. El hallazgo puso de manifiesto la usurpación de un legajo y la potencial exposición de los consumidores a sustancias cuya composición y seguridad resultan desconocidas.

Productos prohibidos por la ANMAT

A partir de la investigación, las autoridades resolvieron la prohibición del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución del producto mencionado. El mismo criterio se extendió a otros productos de la marca, como el "Shampoo activador de raíces - anti canas", el "Serum avanzado anti ojeras", el "Gel de limpieza facial", el "Jabón natural" y el "Corrector de imperfecciones - Camo pen". Todos ellos carecían de datos de inscripción sanitaria y, en consecuencia, no cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La base de datos de la ANMAT permitió constatar que el único establecimiento habilitado bajo el legajo 7205, Laboratorio Laborit S.R.L., no había elaborado el lote 283624, ni había intervenido en la fabricación de otros productos vinculados a la marca. La empresa confirmó que solo produjo cuatro lotes autorizados, cuyos números de identificación no coinciden con los productos retirados del mercado.

La medida abarca todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos de los productos señalados, extendiéndose "hasta tanto se encuentren debidamente regularizados". Por otra parte, la irrupción de productos de limpieza de origen extranjero sin autorización sanitaria genera alerta entre autoridades y consumidores.