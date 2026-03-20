Prohibieron la venta de un repelente de mosquitos por plagiar a una famosa marca

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso este viernes la prohibición de comercializar en todo el país, así como en plataformas de venta online, un repelente de mosquitos que imitaba a una marca reconocida.

El producto no contaba con registros ante el organismo y fue calificado como "ilegítimo". Así lo detalló la disposición 1476/2026, publicada en el Boletín Oficial esta jornada.

En ese sentido, el organismo nacional explicó que, durante una inspección en un comercio de la provincia de Buenos Aires, se identificó un artículo rotulado como "Repelente de insectos" de la marca "OFF!". Este envase incluía inscripciones en idioma chino y carecía de datos de inscripción sanitaria ante la Anmat.

Según el expediente EX-2026-01652643-APN-DVPS#ANMAT, la consulta a la base de datos de cosméticos del organismo no arrojó ningún registro correspondiente a ese artículo.

Dado que el envase exhibía el logo de "OFF!", se consultó a la empresa S.C. Johnson & Son de Argentina, titular de la marca, que informó no haber intervenido en la elaboración, el registro ni la importación del producto.

Por este motivo, y con el objetivo de resguardar la salud de los usuarios -ya que se trata de un producto "ilegítimo" y sobre el cual "no es posible brindar garantías acerca de su eficacia"- se resolvió prohibir su venta en todo el territorio nacional.