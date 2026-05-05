ANMAT prohibió varios productos de limpieza: cuáles, de qué marca y por qué motivo

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial de este martes, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, publicidad y distribución de una extensa lista de productos de limpieza en el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica.

Tras una investigación del ente de control estatal, se determinó que productos como agua lavandina, cloro, alguicidas, desengrasantes, suavizantes y otros artículos destinados a la limpieza y el cuidado del hogar carecían de registros y presentaban irregularidades.

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La Disposición 2491/2026 publicada en Boletín Oficial surgió tras tareas de fiscalización y monitoreo efectuadas por el Servicio Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS).

Según el informe oficial, se constató la promoción y venta de estos productos en la página web de la empresa y a través de redes sociales, sin que cuenten con registro ante la autoridad sanitaria.

Imitación de marcas





En tanto, la investigación identificó que, además de la comercialización directa por Internet, los productos se publicitaban con variantes que imitan marcas reconocidas, como suavizante tipo Vivere, jabón líquido tipo Ariel o gel tipo Harpic.

El listado incluyó cloro granulado, pastillas de cloro, cera para piso, silicona para distintas superficies, quita manchas, destapa cañerías, shampoo para autos, limpia vidrios y ahuyenta mosquitos. Según la ANMAT, ninguno de estos artículos se encuentra inscripto en los registros oficiales, lo que supone una infracción a la normativa que rige la elaboración, distribución y venta de productos domisanitarios en la Argentina.

Artículos sin habilitación

La disposición instruye también a la Dirección de Relaciones Institucionales, la Dirección de Gestión de Información Técnica y otras dependencias técnicas y administrativas del Ministerio de Economía para que intervengan en la vigilancia y control del cumplimiento.

La autoridad sanitaria de la Provincia de Buenos Aires confirmó que los productos de la empresa Agranel tampoco cuentan con habilitación en su jurisdicción. Tras recibir notificaciones, el apoderado de la empresa reconoció que los productos objeto de la prohibición pertenecen a la firma. Las acciones de control incluyeron el envío de advertencias formales a los domicilios comerciales declarados en la web.

Habilitación de los productos

Por otra parte y para proteger la salud de los consumidores, el ente fundamentó la decisión en la ausencia de información sobre las condiciones de manufactura y la falta de registros obligatorios, y remarcó que los establecimientos y productos deben estar habilitados antes de poder distribuirse o promocionarse en el mercado nacional.

La disposición ordena también dar intervención a la Coordinación de Sumarios para que, en una instancia posterior, se inicie el procedimiento sumarial destinado a determinar las responsabilidades administrativas de la empresa y sus representantes. Según la ANMAT, el sumario deberá asegurar el derecho de defensa y el debido proceso a los presuntos responsables, conforme a la legislación vigente.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT ?





En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.



