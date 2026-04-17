ANMAT prohibió una serie de cosméticos infantiles por irregularidades

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta y distribución en el territorio nacional de varios productos cosméticos infantiles tras diversas irregularidades.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial de este viernes, bajo la resolución 1860/2026, en la cual la entidad de control estatal realizó las respectivas investigaciones y culminó con la prohibición de los productos importados.

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En este sentido, la entidad a cargo de Luis Eduardo Fontana indicó que los productos retirados del mercado "en todas sus presentaciones y contenidos netos hasta tanto se encuentren debidamente regularizados", y son los siguientes:

Labial lip balm con forma de dona y cara de unicornio marca "POLA AYIR" , made in China, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

, made in China, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Labial lip gloss TASTY "RAINBOW SUGAR" marca "MAGIC YOUR LIFE" , made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

marca , made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Labial lip gloss con aplicador y llavero de STITCH marca "RPK" , made in China , sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

, made in , sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Labial lip balm Glossy moisturizing con muñeco de capibara en la tapa marca "RPK", fecha de vencimiento 02/2029, made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

fecha de vencimiento 02/2029, made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Labial lip balm Strawberry moisturizing con forma de frutilla marca "FAVOR BEAUTY", fecha de vencimiento 06/2030, made in P.R.C., sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.

fecha de vencimiento 06/2030, made in P.R.C., sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado. Paleta de sombras para ojos con dibujo de Hello Kitty marca "FAVOR BEAUTY", made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.





A su vez, la Anmat determinó que la medida se tomó "a fin de proteger a eventuales usuarios de los productos involucrados, toda vez que se trata de productos cosméticos ilegítimos, para los que no es posible garantizar que hayan sido elaborados bajo las condiciones higiénico-sanitarias pertinentes, y/o hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".

La entidad también remarcó que los productos "no han ingresado al país a través de un importador habilitado y por la vía legal de autorización de importación".

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT?



En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.



