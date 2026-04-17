ANMAT prohibió una serie de cosméticos infantiles por irregularidades
El organismo de control estatal realizó diversas investigaciones y definió que los productos importados no cumplían con los requisitos sanitarios.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta y distribución en el territorio nacional de varios productos cosméticos infantiles tras diversas irregularidades.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial de este viernes, bajo la resolución 1860/2026, en la cual la entidad de control estatal realizó las respectivas investigaciones y culminó con la prohibición de los productos importados.
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En este sentido, la entidad a cargo de Luis Eduardo Fontana indicó que los productos retirados del mercado "en todas sus presentaciones y contenidos netos hasta tanto se encuentren debidamente regularizados", y son los siguientes:
- Labial lip balm con forma de dona y cara de unicornio marca "POLA AYIR", made in China, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Labial lip gloss TASTY "RAINBOW SUGAR" marca "MAGIC YOUR LIFE", made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Labial lip gloss con aplicador y llavero de STITCH marca "RPK", made in China, sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Labial lip balm Glossy moisturizing con muñeco de capibara en la tapa marca "RPK", fecha de vencimiento 02/2029, made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Labial lip balm Strawberry moisturizing con forma de frutilla marca "FAVOR BEAUTY", fecha de vencimiento 06/2030, made in P.R.C., sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
- Paleta de sombras para ojos con dibujo de Hello Kitty marca "FAVOR BEAUTY", made in China, sin otros datos de inscripción sanitaria en su rotulado.
A su vez, la Anmat determinó que la medida se tomó "a fin de proteger a eventuales usuarios de los productos involucrados, toda vez que se trata de productos cosméticos ilegítimos, para los que no es posible garantizar que hayan sido elaborados bajo las condiciones higiénico-sanitarias pertinentes, y/o hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".
La entidad también remarcó que los productos "no han ingresado al país a través de un importador habilitado y por la vía legal de autorización de importación".
¿Qué es y para qué sirve la ANMAT?
En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.
Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.