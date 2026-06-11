ANMAT prohibió un aceite y un dentífrico que pueden afectar la salud: ¿Qué marcas?

Por medio de las resoluciones 3521/2026, 3522/2026 y 3523/2026, publicada en el Boletín Oficial de este jueves, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización en el territorio nacional de diversos productos por considerar que no estaban debidamente registrados y que podían representar riesgos para la salud de los usuarios.

Tras una investigación, el organismo estatal prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución en el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica de un aceite de oliva, un dentífrico y un desinfectante para las piletas.

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A través de la Disposición 3521/2026, la ANMAT estableció las restricciones "por falsificación" para un producto que se encuentra rotulado como: "Aceite de oliva virgen extra, Blend Suave, marca Green Olive" en sus presentaciones por "1 L, 500 mililitros y 250 mililitros en botella PET, elaborado por Olivos del Sur, procedencia San Juan".

Según el ente, "la firma Olivos del Sur S.A. notificó la comercialización de un producto falsificado que utiliza su marca, y los registros sanitarios correspondientes a su establecimiento y uno de sus productos".

Por otro lado y con la firma de Luis Eduardo Fontana, titular del organismo nacional, el organismo también avanzó con la restricción para la venta de un dentífrico "en todas sus presentaciones". A través de la Disposición 3522/2026, la entidad informó que el producto se encuentra rotulado como "Dentífrico en polvo con carbón natural CARBON WHITE, lote: 2505/1, vencimiento 12/2027".

La proscripción de la pasta dental llegó luego de que el Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal, del mismo organismo, iniciara tareas de "fiscalización y monitoreo, resultando de dicha averiguación la presentación de datos falsos referidos a su inscripción sanitaria".

Finalmente y mediante la Disposición 3523/2026, se vetó la comercialización "de todas las presentaciones de los productos identificados como desinfectante para piletas, clarificador para piletas y alguicidas para piletas; y todo otro domisanitario de la marca "Cloro Sophy", hasta tanto se encuentren debidamente regularizados".

Además, el ente también prohibió la elaboración, uso, comercialización, publicidad y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de las presentaciones del producto insecticida para piletas de marca "BICH OVER - Piscinas". En ambos casos, "por elaborar y comercializar productos domisanitarios sin habilitación ni registro de Anmat".

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT ?



En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.



