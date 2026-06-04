ANMAT prohibió una marca de limpiahornos por considerarlo peligroso para la salud

Por medio de la Resolución 3351/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), prohibió la elaboración y comercialización de un limpiahornos y parrillas por considerarlo peligroso para la salud.

Tras una investigación llevada adelante por el ente de control estatal, se descubrió que el producto de limpieza registraba irregularidades en su registro que podrían comprometer la seguridad de los usuarios.

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La investigación del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal reveló un dato técnico inquietante: el producto fue inscripto originalmente bajo la categoría de "riesgo 1".

Sin embargo, tras una evaluación técnica del expediente, se determinó que por su composición química pertenece en realidad a la categoría de "riesgo 2", la cual demanda controles y estándares de seguridad mucho más estrictos para salir a la venta.

Pedido urgente de la ANMAT

Lo más grave del caso es que, según consta en las actuaciones del ente, la empresa siguió elaborando el producto incluso después de haber sido notificada formalmente sobre la inhibición de su registro en agosto de 2024.

Esta falta de cumplimiento normativo motivó a la ANMAT a ordenar el retiro urgente de las góndolas de los lotes del producto rotulado como "Max Aroma, LIMPIAHORNOS Y PARRILLAS. Limpia en frío hornos y parrillas".

El producto de limpieza no cumplía con los requisitos correspondientes (ANMAT).

La prohibición no solo afecta a los comercios físicos de barrio o cadenas de supermercados, sino que se extiende también a las plataformas de venta electrónica, donde el producto todavía podría estar circulando sin control.

La firma responsable (Blas Parra), ubicada en la calle Río Pescado en la localidad bonaerense de General Rodríguez, ya reconoció la autoría del producto ante los fiscalizadores sanitarios.

Sumario para la empresa

Como consecuencia de estas infracciones, el organismo inició un sumario sanitario contra la firma MAX AROMA de Blas Parra y contra su director técnico, Alberto Fernando Videla Hubscher. Esta medida busca proteger a los consumidores de productos que no cuentan con las garantías regulatorias necesarias para su manipulación en el hogar.

Por otra parte, se recomienda a la población revisar sus alacenas y cesar de inmediato el uso de este limpiador para evitar riesgos innecesarios a la salud. La resolución ya ha sido comunicada a todas las autoridades sanitarias provinciales y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor para garantizar su efectivo cumplimiento en todo el territorio argentino.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT?





En el desarrollo de sus funciones, ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad respecto a los productos consumidos diariamente.