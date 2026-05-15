ANMAT prohibió una marca de espirales para mosquitos, tabletas y otros productos

Por medio de la Resolución 2864/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, comercialización, distribución y publicidad en el territorio de espirales contra mosquitos, tabletas termoevaporables y productos domisanitarios que se vendían sin registro nacional vigente y sin controles sanitarios habilitantes.

El ente de control estatal inició las actuaciones a partir de tareas de fiscalización del Servicio de Domisanitarios, donde se constató la comercialización de productos sin inscripción ante la autoridad sanitaria nacional.

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Según se explicó, los productos prohibidos que pertenecen a la marca "Gorrión" son los siguientes:

insecticidas líquidos

insecticida mata cucarachas y arañas

tabletas mata mosquitos termoevaporables

espiral contra mosquitos

desinfectante

limpiadores

perfume para ropa

lustra muebles





La disposición indica que los productos eran promocionados en una página web y en canales de venta online sin contar con registro vigente, lo que impide verificar sus condiciones de elaboración, seguridad y eficacia.

Además, se informó que la firma vinculada a la comercialización había perdido su habilitación como elaboradora en 2024 y no respondió a las notificaciones enviadas por la autoridad sanitaria.

Productos prohibidos por la ANMAT

La medida alcanza la prohibición total en todo el país de espirales contra mosquitos, tabletas termoevaporables, insecticidas líquidos, desinfectantes, limpiadores, perfumes para ropa y lustra muebles.

Finalmente, el organismo dispuso la instrucción de un sumario sanitario a la firma responsable y la comunicación a autoridades provinciales y organismos de control para su seguimiento.

¿Qué es y para qué sirve la ANMAT?





En el desarrollo de sus funciones, la ANMAT establece normativas, realiza inspecciones y ejerce vigilancia sanitaria. Estas acciones son fundamentales para garantizar que los productos relacionados con la salud y alimentación disponibles para la población argentina sean confiables y seguros.

Así, la institución juega un rol crucial en la protección de la salud de los consumidores, brindando confianza y seguridad a la sociedad argentina respecto a los productos consumidos diariamente.