Anmat prohibió la venta de cinco marcas de maquillaje infantil

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) anunció este lunes la prohibición de uso, venta y distribución en todo el país de cinco líneas de cosméticos infantiles.

La medida fue ratificada a través de la Disposición 1388/2026, publicada en el Boletín Oficial que lleva la firma de Luis Eduardo Fontana, titular del organismo descentralizado.

El organismo determinó que los artículos alcanzados por la normativa carecen de los controles sanitarios obligatorios. Al no contar con los registros correspondientes, la autoridad no puede dar cuenta de la composición química ni de las condiciones de manufactura de los productos.

Los productos prohibidos no contaban con los registros correspondientes para su venta.

¿Cuáles son los maquillajes prohibidos por ANMAT?

Entre los productos restringidos se encuentra el "Brillo labial infantil con aplicador" identificado con la marca Miss Beety. Según el reporte oficial, este artículo no presenta datos de inscripción sanitaria en su rotulado, lo que impide trazar su origen y los estándares de seguridad bajo los cuales fue fabricado.

La disposición también alcanza al "Brillo labial infantil rojo con aplicador", rotulado como Labubu lip gloss de la marca Pola Ayir. Al igual que el caso anterior, la ausencia de registros ante la autoridad competente motivó su retiro inmediato del mercado y la prohibición de cualquier tipo de publicidad.

La lista de cosméticos prohibidos incluye también el "Bálsamo Labial infantil en barra", identificado como HeL 79 de la marca Magic. La Anmat señaló que este producto no aporta información sobre su inscripción, incumpliendo los requisitos vigentes para la comercialización de productos de higiene y estética.

Otro de los artículos señalados es el "Brillo labial infantil con aplicador" de la marca Hold Morning.

Por último, el "Labial infantil con aplicador" de la marca Magic your Life completa la serie de productos prohibidos por ANMAT.

El organismo subrayó que estos elementos se consideran ilegítimos, ya que no fueron sometidos a las pruebas de estabilidad y seguridad requeridas por ley para productos de uso infantil. La normativa exige que todo producto cosmético cuente con un responsable y un número de lote y registro para garantizar la trazabilidad ante eventuales reacciones adversas en los usuarios.

En los considerandos de la medida, la Anmat precisó que "se trata de productos cosméticos ilegítimos, para los que no es posible garantizar que hayan sido elaborados bajo las condiciones higiénico-sanitarias pertinentes".

Además, el ente regulador advirtió que los cosméticos no ingresaron al país mediante un importador habilitado ni por la vía legal de autorización de importación. Esto supone que los productos evadieron los controles de ingreso al mercado que certifican que las fórmulas no contienen sustancias tóxicas o prohibidas para menores.

"El Departamento interviniente sugirió la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional de los productos cosméticos infantiles mencionados más arriba", detalla el texto oficial y añade: "Resulta ajustado a derecho tomar una medida sanitaria como la prohibición respecto de los productos descriptos toda vez que se desconoce su origen".