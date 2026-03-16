Cuenta DNI en marzo: todos los descuentos vigentes para ahorrar esta semana

La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, renovó las promociones disponibles para el mes de marzo y continúa siendo una de las opciones más elegidas por los bonaerenses para ahorrar mucho dinero en sus compras cotidianas.

Entre los principales descuentos que tiene la aplicación del Banco Provincia se destacan las relacionadas con cadenas de supermercados o carnicerías y son los más buscados. Sin embargo, existen otras ofertas vigentes para comprar en librerías o comercios de gastronomía.

Cuenta DNI renovó sus promociones para marzo.

Las promociones de Cuenta DNI se reparten en diversos días y rubros, con ofertas con tope de reintegro semanales, mensuales o, en algunos casos, sin topes y en el momento.

Los descuentos disponibles en Cuenta DNI todos los días

Los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder de lunes a viernes a un 20 por ciento de descuento con un tope de reintegro de $5.000 por semana y por persona en comercios de cercanía y carnicerías.

Otro de los beneficios disponibles todos los días es de un 30 por ciento de descuento en marcas destacadas que ofrece un tope de reintegro por comercio, por semana y por persona de 15 mil pesos.

Durante todos los días, está disponible un 40 por ciento de descuento en Ferias y Mercados Bonaerenses, que pueden acumularse con otras promociones y ofrece un tope de reintegro unificado y por persona de 6 mil pesos.

Las promociones de Cuenta DNI que se pueden disfrutar en marzo

Los días lunes hay un 20 por ciento de descuento en los supermercados Dia%, que permiten acceder a un tope de reintegro semanal de $8000 en el caso de que la compra mínima supere los 25 mil pesos.

Hasta el 30 de abril estará disponible una promoción los días lunes y martes en bibliotecas adheridas, que permite obtener un 10 por ciento de descuento sin tope de reintegro.

Los miércoles hay una serie de promociones en cadenas de supermercados: en las sucursales de Toledo pueden acceder a un 20 por ciento de descuento sin tope de reintegro y en el momento; con las mismas características hay un 10 por ciento de descuento en Carrefour, mientras que en Josimar ofrecen un 15 por ciento con un tope de reintegro de $6.000 por persona y por semana.

Los beneficios disponibles en Cuenta DNI.

Durante todos los jueves hay un 20 por ciento de descuento en las compras realizadas en Chango Más, que no tienen tope de reintegro y la devolución se realiza en el momento.

Mientras que los fines de semana hay un 25 por ciento de descuento en comercios de gastronomía, que permite acumularse con otras promociones del mismo día. Los usuarios pueden acceder a un tope de reintegro de 8 mil pesos por semana.