Shakira tendrá su propio estadio para conciertos y promete un espectáculo "de otro mundo"

La carrera de Shakira suma un nuevo capítulo sorprendente. Tras décadas dominando la escena del pop latino y conquistando escenarios de todo el mundo, la artista confirmó que tendrá un estadio con su propio nombre en Europa, un espacio diseñado especialmente para realizar sus conciertos.

El anuncio despertó la curiosidad de sus fans y del mundo de la música, ya que se trata de una propuesta poco común: una cancha creada para albergar los espectáculos de una sola artista, con una producción pensada exclusivamente para su show.

El anuncio que sorprendió en televisión

La revelación se dio durante su participación en el programa Al cielo con ella, donde habló sobre los planes que prepara para sus próximos conciertos en el continente europeo.

Durante la charla, la cantante explicó: " Están preparando un estadio especialmente para mis conciertos".

Luego, adelantó que el proyecto buscará elevar el nivel de sus presentaciones en vivo: " Va a ser de otro mundo, con una producción que nunca se ha visto".

La noticia generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, que rápidamente comenzaron a compartir el anuncio y a especular sobre cómo será el nuevo escenario.

Madrid será la sede del nuevo espacio

Según explicó la propia artista, la construcción del estadio se realizará en Madrid, ciudad que tendrá un rol central dentro de su gira por Europa.

Este escenario le permitirá cerrar el tour en el Viejo Continente con varias presentaciones especiales. De hecho, la cantante adelantó que planea realizar "más de dos" shows en España.

El regreso al país tiene también un valor personal para la artista, ya que vivió allí durante más de diez años cuando mantenía su relación con el exfutbolista Gerard Piqué.

La música de Shakira y su vínculo con el fútbol

A lo largo de su carrera, Shakira mantuvo una relación muy cercana con el universo del fútbol, tanto por su historia personal como por su música.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando interpretó "Waka-Waka", una canción que se convirtió en uno de los himnos más populares de las Copas del Mundo.

Tiempo después volvió a formar parte de un evento deportivo de gran magnitud cuando participó en la final de la Copa América 2024, disputada en Estados Unidos.

En ese partido decisivo, la Selección Argentina logró el bicampeonato tras imponerse frente a Colombia, el país natal de la cantante.

Un proyecto que promete cambiar la experiencia de sus conciertos

La creación de un estadio con su nombre marca un nuevo paso en la evolución artística de Shakira, que busca innovar en la manera de presentar sus espectáculos.

Con un espacio pensado exclusivamente para sus recitales y una producción que, según anticipó, será inédita, la cantante se prepara para cerrar su gira europea con una propuesta que apunta a convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del continente.