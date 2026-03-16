Lollapalooza Argentina cerró con una jornada histórica junto a Sabrina Carpenter, Deftones y Kygo y confirmó su regreso en 2027

El Lollapalooza Argentina volvió a demostrar por qué es el evento musical más importante del país al cerrar su edición 2026 con una jornada histórica en el Hipódromo de San Isidro. Durante tres días, más de 300 mil personas disfrutaron de una programación diversa que reunió a figuras consagradas de la escena internacional, grandes referentes locales y nuevas promesas de la música.

Una marea de público colmó el Hipódromo de San Isidro para vivir una nueva edición del Lollapalooza Argentina

La jornada final tuvo como grandes protagonistas a Sabrina Carpenter, Deftones y Kygo, encargados de coronar un domingo vibrante donde el pop, el rock y la electrónica convivieron ante una multitud que celebró hasta el último minuto del festival.

Uno de los momentos más multitudinarios de la noche se vivió con el esperado primer show solista en Argentina de Sabrina Carpenter. Convertida en una de las grandes estrellas del pop global, la artista desplegó una producción impactante y un set cargado de éxitos como "Espresso", "Feather" y "Nonsense", generando una conexión inmediata con el público.

Además, en un tramo humorístico de su presentación, sorprendió al "arrestar" simbólicamente a Maria Becerra, desatando la ovación del público.

El rock tuvo uno de sus puntos más intensos con el show de Deftones, que ofreció un recorrido demoledor por clásicos como "Change (In the House of Flies)" y "My Own Summer (Shove It)", protagonizando algunos de los pogos más potentes de todo el fin de semana.

El atardecer también trajo el esperado regreso de Interpol, que volvió a conquistar al público argentino con su inconfundible elegancia sonora. La banda neoyorquina desplegó un recorrido por himnos de su carrera como "Obstacle 1", "Evil" y "Slow Hands", generando uno de los momentos más coreados y emotivos del festival.

El cierre definitivo llegó de la mano de Kygo, quien transformó el predio en una pista gigante con su inconfundible sonido de tropical house, acompañado de visuales impactantes y hits globales como "Firestone" y "It Ain't Me".

Además, el escenario vibró con la potencia del rock alternativo de Massacre, que ofreció un show cargado de energía y actitud. Liderados por Walas, recorrieron distintas etapas de su trayectoria con clásicos celebrados por el público y un cierre bien arriba con "Diferentes Maneras", en uno de los sets más intensos de la jornada.

Massacre desató toda su energía en el escenario con un show potente que hizo vibrar a los fans del rock nacional

Pero la última jornada también regaló momentos destacados en cada escenario. Yami Safdie emocionó al público con un show que incluyó invitados sorpresa como Q´Lokura y Soledad Pastorutti, además de presentar un adelanto de su próximo lanzamiento junto a Alejandro Sanz. También brillaron propuestas internacionales como Interpol, Doechii y Men I Trust, junto a una fuerte presencia de la escena nacional.

El espíritu del rock argentino tuvo su celebración especial con Ratones Paranoicos, que repasaron himnos como "Rock del Gato" y "Para Siempre" ante un público que convirtió el predio en un coro gigante. La sorpresa llegó con la aparición de CA7RIEL & Paco Amoroso, quienes se sumaron para interpretar "Sigue girando".

Con esta edición, Lollapalooza Argentina celebró su undécimo aniversario -el primero de su segunda década en el país- consolidando su identidad como un evento que cruza generaciones y estilos musicales. Además de los shows, el festival ofreció experiencias artísticas, espacios gastronómicos y propuestas culturales que completaron un fin de semana único.

Antes de despedirse, el festival confirmó su regreso en 2027: la próxima edición se realizará el 12, 13 y 14 de marzo, nuevamente en el Hipódromo de San Isidro, reafirmando su lugar como una cita imperdible para los amantes de la música en vivo.