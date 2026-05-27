Gastón Williams, especialista en hogar, enumeró los 6 trucos para que la ropa deportiva no "agarre" olor

A diferencia de la ropa de uso cotidiano, la ropa deportiva está diseñada con materiales sintéticos que absorben el sudor y retienen la humedad, lo que favorece la aparición de bacterias y olores persistentes.

Esta combinación hace que, incluso después de pasar por el lavarropas, muchas veces no queden completamente limpias o con un aroma agradable.

Sin embargo, existen formas de revertir esta situación. Con algunos ajustes simples en la rutina de lavado y ciertos cuidados específicos, es posible prolongar la vida útil de las prendas deportivas y mantenerlas en mejores condiciones.

Los seis consejos clave para evitar los olores en la ropa deportiva

Gastón Williams, especialista en decoración, hogar y limpieza, que cuenta con más de 4,3 millones de seguidores en Instagram (@decasa.style), compartió una serie de recomendaciones prácticas para lograr que la ropa deportiva se lave correctamente y conserve un buen aroma por más tiempo.

En primer lugar, Williams enfatizó que nunca hay que dejar la ropa deportiva encerrada dentro de un bolso o mochila después de haber entrenado. Según explicó, "la humedad prolifera bacterias y olores que después es muy difíciles sacarlos". Por eso, recomendó colocarla en un espacio ventilado lo antes posible.

Otro de los puntos clave es no demorar el lavado. "No esperar dos o más días para lavarla", aconsejó. "En el peor de los casos, podés hacerle un lavado rápido después de usarla, aunque yo prefiero mucho más un lavado normal para poder limpiar en profundidad", agregó.

Al momento de colocar las prendas en el lavarropas, también sugirió prestar atención a ciertos detalles. "No hay que tirarla así nomás", explicó, y recomendó dar vuelta la ropa para lograr una limpieza más efectiva. Además, indicó evitar mezclarla con prendas pesadas como jeans con cierres o botones, ya que el roce puede dañar los tejidos.

Uno de los consejos del experto en hogar es utilizar vinagre blanco en lugar de suavizante para neutralizar los olores de la ropa deportiva.

En relación al lavado, el experto fue categórico: "No uses agua caliente de entre 40 y 60 grados, porque daña y debilita mucho las fibras sintéticas; mejor fría o máximo a 30 grados. No uses jabón en polvo, sino líquido. No uses suavizante, dado que obstruye los poros y la prenda pierde absorción y transpirabilidad".

Como alternativa, propuso un producto accesible y efectivo: "reemplazar el suavizante por vinagre de alcohol". Este ingrediente ayuda a eliminar los olores y a suavizar las telas. Además, recomendó que "a las prendas con olor a humedad, hay que sumergirlas en agua y una buena cantidad de vinagre de alcohol" durante una o dos horas antes de lavarlas.

Por último, se refirió a las manchas en zonas específicas como las axilas, frecuentes en remeras deportivas. En estos casos, aconsejó utilizar "jabón blanco en barra", al que calificó como "muy efectivo en tejidos sintéticos". Para prevenir que las manchas reaparezcan, sugirió rociar vinagre diluido antes de cada lavado.