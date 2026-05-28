Gloria Ramos, especialista en feng shui, explicó por qué acumular cosas es "un reflejo de lo que no soltamos"

En numerosos hogares es habitual destinar un espacio específico para guardar objetos que ya no se utilizan. Estos ambientes suelen convertirse con el tiempo en lugares donde se acumulan pertenencias sin un criterio claro.

De acuerdo con el feng shui -disciplina de origen oriental que analiza la relación entre las personas y su entorno-, estos espacios cargados de objetos pueden interferir en el flujo de energía dentro del hogar. Gloria Ramos, especialista en esta práctica, señaló que el hecho de reservar un lugar para guardar cosas sin utilizar tiene un significado que va más allá de lo material.

Porqué acumular cosas sin usar es un reflejo de lo que no soltamos emocionalmente, según el feng shui

Para Gloria Ramos, experta en feng shui, ese espacio destinado a guardar objetos no es simplemente un depósito. "Todo lo que guardamos sin usar se convierte en un reflejo de lo que no soltamos emocionalmente", explicó, según consignó la revista Arquitectura y Diseño.

El feng shui explica que el desorden en las distintas áreas de la casa son un reflejo de las emociones internas.

La especialista indicó que este tipo de ambientes suele ser el último en ordenarse dentro de la casa, lo que no es casual. "Nos cuesta vaciarlo porque muchos de esos objetos están ligados a recuerdos, personas o etapas que no terminamos de cerrar", advirtió. En ese sentido, estas áreas se transforman en una especie de archivo emocional que acumula historias pendientes.

Además, Ramos destacó que el estado de este espacio puede impactar en el bienestar general. "Un trastero (en Argentina se lo conoce como galpón) saturado, oscuro o desorganizado puede generar sensación de bloqueo, cansancio mental o incluso una tendencia a la procrastinación. Lo he visto muchas veces: un trastero desbordado refleja la falta de claridad en nuestros propios procesos", afirmó.

Mantener los espacios ordenados contribuye a mejorar la salud, las relaciones y el orden mental.

En contraposición, ordenar ese lugar puede tener un efecto positivo. "Cuando ponemos orden ahí, abrimos una puerta a lo nuevo", señaló. En este sentido, no se trata necesariamente de vaciarlo por completo, sino de revisarlo con criterio y tomar decisiones conscientes sobre qué conservar.

Cómo ordenar los espacios del hogar y ganar más claridad mental

La experta propone tres pasos básicos para mejorar este espacio.

En primer lugar, limpiar y despejar: retirar todos los objetos, higienizar el área y comenzar desde cero. En segundo lugar, organizar con lógica, utilizando cajas etiquetadas, estanterías firmes y agrupando los elementos por categorías. Por último, conservar únicamente lo necesario: "Si algo lleva más de un año sin tocarse, probablemente ya cumplió su ciclo", remarcó.

Según explicó, cuando cada objeto tiene un lugar definido, se reduce la ansiedad vinculada al desorden. Incluso, algunos especialistas consideran que ordenar el hogar puede funcionar como una forma de meditación, al permitir reorganizar tanto el espacio físico como las ideas.

¿Qué es el feng shui?

El feng shui es una disciplina de origen chino que busca armonizar los espacios para favorecer el bienestar de las personas que los habitan. Su base se centra en la idea de que el entorno influye en la energía vital (conocida como "chi") y, por lo tanto, en distintos aspectos de la vida cotidiana.

A través de la disposición de los objetos, el uso de los colores, la iluminación y el orden, el feng shui propone generar ambientes equilibrados que contribuyan a mejorar la salud, las relaciones y la claridad mental.