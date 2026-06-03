Manjar paraguayo: receta en pocos pasos para hacer mbejú relleno de jamón y queso

El mbejú es una de las recetas más representativas de la cocina paraguaya y, en los últimos años, comenzó a ganar popularidad en distintos países de la región por su sabor y practicidad.

Se trata de una especie de tortilla elaborada a base de harina de mandioca y queso, que se destaca por su textura crocante por fuera y suave por dentro.

En su versión rellena, este plato se transforma en una opción aún más completa, ideal para resolver almuerzos o cenas sin necesidad de grandes elaboraciones.

Ingredientes y paso a paso para preparar mbejú relleno

Para la masa:

500 gramos de harina de mandioca

Sal a gusto

100 gramos de manteca

150 gramos de queso semiduro

150 gramos de queso cremoso

Un chorrito de leche





Para el relleno:

100 gramos de jamón

100 gramos de queso en fetas





El mbejú tiene la facilidad de que puede rellenarse con distintos rellenos como verduras o pollo, por lo que puede adaptarse fácilmente a un almuerzo o cena.

Preparación :

En un recipiente amplio, colocar la harina de mandioca junto con la sal y la manteca. Integrar bien hasta comenzar a formar una mezcla homogénea. Luego, incorporar el queso semiduro rallado, el queso cremoso y un chorrito de leche para aportar humedad. Amasar suavemente hasta obtener una preparación de textura arenosa, característica de este plato. Mientras tanto, calentar una sartén o plancha a fuego medio y aceitar ligeramente la superficie. Colocar la mitad de la mezcla en la sartén formando una base uniforme. Sobre ella, distribuir el jamón cortado en tiras y las fetas de queso. Cubrir con el resto de la preparación, presionando levemente para compactar. Cocinar durante unos minutos hasta que la base esté dorada. Luego, dar vuelta con cuidado para cocinar el otro lado y lograr un dorado parejo. Una vez listo, retirar y servir caliente.

El origen del mbejú, un clásico paraguayo

El mbejú tiene sus raíces en la cocina tradicional de Paraguay y forma parte del legado gastronómico guaraní. Es uno de los platos más antiguos de la región y está estrechamente vinculado al uso de la mandioca, un ingrediente fundamental en la alimentación de los pueblos originarios.

"Mbejú" proviene del idioma guaraní, cuyo significado refiere a una tortilla o pan aplastado. A diferencia de otros panes similares, esta receta no lleva harina de trigo ni levadura, lo que le da una textura crocante por fuera y suave por dentro. En la región de Paraguay, esta tortilla suele acompañarse con mate cocido, café o leche, y es un acompañamiento para el desayuno o la merienda.

Tips para mejorar la receta