Manjar paraguayo: receta en pocos pasos para hacer mbejú relleno de jamón y queso
El mbejú es un clásico de la cocina paraguaya y muy popular en la región del litoral. Con muy pocos ingredientes, se puede preparar una receta deliciosa y saciante para un desayuno o una merienda.
El mbejú es una de las recetas más representativas de la cocina paraguaya y, en los últimos años, comenzó a ganar popularidad en distintos países de la región por su sabor y practicidad.
Se trata de una especie de tortilla elaborada a base de harina de mandioca y queso, que se destaca por su textura crocante por fuera y suave por dentro.
En su versión rellena, este plato se transforma en una opción aún más completa, ideal para resolver almuerzos o cenas sin necesidad de grandes elaboraciones.
Ingredientes y paso a paso para preparar mbejú relleno
Para la masa:
- 500 gramos de harina de mandioca
- Sal a gusto
- 100 gramos de manteca
- 150 gramos de queso semiduro
- 150 gramos de queso cremoso
- Un chorrito de leche
Para el relleno:
- 100 gramos de jamón
- 100 gramos de queso en fetas
Preparación:
- En un recipiente amplio, colocar la harina de mandioca junto con la sal y la manteca. Integrar bien hasta comenzar a formar una mezcla homogénea. Luego, incorporar el queso semiduro rallado, el queso cremoso y un chorrito de leche para aportar humedad.
- Amasar suavemente hasta obtener una preparación de textura arenosa, característica de este plato. Mientras tanto, calentar una sartén o plancha a fuego medio y aceitar ligeramente la superficie.
- Colocar la mitad de la mezcla en la sartén formando una base uniforme. Sobre ella, distribuir el jamón cortado en tiras y las fetas de queso. Cubrir con el resto de la preparación, presionando levemente para compactar.
- Cocinar durante unos minutos hasta que la base esté dorada. Luego, dar vuelta con cuidado para cocinar el otro lado y lograr un dorado parejo. Una vez listo, retirar y servir caliente.
El origen del mbejú, un clásico paraguayo
El mbejú tiene sus raíces en la cocina tradicional de Paraguay y forma parte del legado gastronómico guaraní. Es uno de los platos más antiguos de la región y está estrechamente vinculado al uso de la mandioca, un ingrediente fundamental en la alimentación de los pueblos originarios.
"Mbejú" proviene del idioma guaraní, cuyo significado refiere a una tortilla o pan aplastado. A diferencia de otros panes similares, esta receta no lleva harina de trigo ni levadura, lo que le da una textura crocante por fuera y suave por dentro. En la región de Paraguay, esta tortilla suele acompañarse con mate cocido, café o leche, y es un acompañamiento para el desayuno o la merienda.
Tips para mejorar la receta
- Podés utilizar queso mozzarella para un sabor más intenso.
- No excederse con la leche: la textura debe ser arenosa, no líquida.
- Cocinar a fuego medio para evitar que se queme por fuera y quede crudo por dentro.
- Presionar suavemente la preparación en la sartén para que mantenga su forma.
- Incorporar otros rellenos, como pollo, verduras o incluso opciones dulces, para variar la receta.