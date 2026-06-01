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Lunes, 1 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
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Pechugas rellenas de jamón y queso: una idea irresistible para renovar las cenas

Con ingredientes simples y una preparación al alcance de cualquiera, esta propuesta combina sabor, textura y practicidad para resolver almuerzos o cenas sin complicaciones.

MBurczynsky
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Encontrar nuevas ideas para las comidas de todos los días puede convertirse en un verdadero desafío porque, muchas veces, se recurre a las mismas preparaciones por comodidad.

Dentro de las opciones que vale la pena degustar, las pechugas rellenas se destacan por su versatilidad y la posibilidad de combinar distintos sabores sin gastar una fortuna en el intento. 

En esta versión, el clásico dúo de jamón y queso aporta una textura cremosa y un resultado que suele conquistar tanto a grandes como a chicos.

Las pechugas de jamón y queso son una opción práctica, sabrosa y rendidora.&nbsp;
Las pechugas de jamón y queso son una opción práctica, sabrosa y rendidora. 

Ingredientes para las pechugas rellenas de jamón y queso 

  • 4 pechugas de pollo grandes
  • 4 fetas de jamón cocido
  • 4 fetas de queso mozzarella o queso cremoso
  • 2 huevos
  • 200 gramos de pan rallado
  • 50 gramos de queso rallado
  • Sal a gusto
  • Pimienta a gusto
  • Pimentón dulce (opcional)
  • Perejil picado (opcional)
  • Aceite de oliva o rocío vegetal

Pollo, jamón, queso y algunos básicos de cocina son suficientes para preparar una comida completa, sabrosa y rendidora.

Pollo, jamón, queso y algunos básicos de cocina son suficientes para preparar una comida completa, sabrosa y rendidora.

Paso a paso de la preparación 

  1. Limpiar las pechugas retirando excedentes de grasa y abrir cada una en forma de libro con un cuchillo afilado.
  2. Salpimentar ambos lados y agregar, si se desea, una pizca de pimentón o especias para potenciar el sabor.
  3. Colocar una feta de jamón y una de queso dentro de cada pechuga.
  4. Cerrar cuidadosamente y asegurar los bordes con palillos para evitar que el relleno se escape durante la cocción.
  5. Batir los huevos en un recipiente.
  6. Mezclar el pan rallado con el queso rallado y el perejil picado.
  7. Pasar cada pechuga primero por huevo y luego por la mezcla de pan rallado, presionando suavemente para que el rebozado se adhiera bien.
  8. Disponer las piezas en una fuente para horno previamente aceitada.
  9. Rociar la superficie con un poco de aceite de oliva o rocío vegetal.
  10. Cocinar en horno precalentado a 200°C durante 30 a 40 minutos, girándolas a mitad de cocción para lograr un dorado parejo.
  11. Retirar, dejar reposar unos minutos y servir acompañadas con ensaladas, puré o vegetales asados.

Abrir, rellenar, rebozar y hornear: cuatro pasos simples para conseguir una preparación digna de restaurante.

Abrir, rellenar, rebozar y hornear: cuatro pasos simples para conseguir una preparación digna de restaurante.


Consejos del chef

  • Para evitar que el queso se derrame, no rellenar en exceso las pechugas.
  • Llevarlas 15 minutos a la heladera antes de cocinarlas ayuda a mantener la forma.
  • Si se busca una cobertura más crocante, mezclar el pan rallado con panko.
  • También pueden prepararse en freidora de aire para obtener un resultado más liviano.
  • Agregar una feta de queso adicional justo antes de terminar la cocción aporta un gratinado irresistible.
  • Probar variantes con queso azul, cheddar o queso tybo para cambiar el sabor.


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