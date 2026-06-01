DIFERENTE
Pechugas rellenas de jamón y queso: una idea irresistible para renovar las cenas
Con ingredientes simples y una preparación al alcance de cualquiera, esta propuesta combina sabor, textura y practicidad para resolver almuerzos o cenas sin complicaciones.
Encontrar nuevas ideas para las comidas de todos los días puede convertirse en un verdadero desafío porque, muchas veces, se recurre a las mismas preparaciones por comodidad.
Dentro de las opciones que vale la pena degustar, las pechugas rellenas se destacan por su versatilidad y la posibilidad de combinar distintos sabores sin gastar una fortuna en el intento.
En esta versión, el clásico dúo de jamón y queso aporta una textura cremosa y un resultado que suele conquistar tanto a grandes como a chicos.
Ingredientes para las pechugas rellenas de jamón y queso
- 4 pechugas de pollo grandes
- 4 fetas de jamón cocido
- 4 fetas de queso mozzarella o queso cremoso
- 2 huevos
- 200 gramos de pan rallado
- 50 gramos de queso rallado
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Pimentón dulce (opcional)
- Perejil picado (opcional)
- Aceite de oliva o rocío vegetal
Paso a paso de la preparación
- Limpiar las pechugas retirando excedentes de grasa y abrir cada una en forma de libro con un cuchillo afilado.
- Salpimentar ambos lados y agregar, si se desea, una pizca de pimentón o especias para potenciar el sabor.
- Colocar una feta de jamón y una de queso dentro de cada pechuga.
- Cerrar cuidadosamente y asegurar los bordes con palillos para evitar que el relleno se escape durante la cocción.
- Batir los huevos en un recipiente.
- Mezclar el pan rallado con el queso rallado y el perejil picado.
- Pasar cada pechuga primero por huevo y luego por la mezcla de pan rallado, presionando suavemente para que el rebozado se adhiera bien.
- Disponer las piezas en una fuente para horno previamente aceitada.
- Rociar la superficie con un poco de aceite de oliva o rocío vegetal.
- Cocinar en horno precalentado a 200°C durante 30 a 40 minutos, girándolas a mitad de cocción para lograr un dorado parejo.
- Retirar, dejar reposar unos minutos y servir acompañadas con ensaladas, puré o vegetales asados.
Consejos del chef
- Para evitar que el queso se derrame, no rellenar en exceso las pechugas.
- Llevarlas 15 minutos a la heladera antes de cocinarlas ayuda a mantener la forma.
- Si se busca una cobertura más crocante, mezclar el pan rallado con panko.
- También pueden prepararse en freidora de aire para obtener un resultado más liviano.
- Agregar una feta de queso adicional justo antes de terminar la cocción aporta un gratinado irresistible.
- Probar variantes con queso azul, cheddar o queso tybo para cambiar el sabor.