Receta de tortilla de acelga y champiñones: una opción proteica para resolver la comida en minutos
Con huevos, vegetales y pocos ingredientes, esta preparación combina sabor, saciedad y un buen aporte de proteínas. Además, se hace en pocos pasos lo que la hace ideal para un almuerzo o cena rápida durante la semana.
Cuando el tiempo escasea pero las ganas de comer algo rico siguen intactas, las recetas simples suelen convertirse en las mejores aliadas. La tortilla de acelga y champiñones es una de esas opciones que se preparan con ingredientes fáciles de conseguir y que permiten resolver un almuerzo o una cena en minutos.
Además de ser práctica, esta preparación aporta proteínas de calidad gracias a los huevos y puede complementarse con queso o una ensalada para lograr un plato aún más completo. Su combinación de vegetales y textura esponjosa la convierten en una alternativa ideal para quienes buscan comidas nutritivas, sabrosas y listas en pocos minutos.
Receta de "tortilla de acelga y champiñones", la opción ideal para salvar el almuerzo
Entre sus principales beneficios, esta tortilla aporta proteínas que ayudan a generar saciedad y a mantener la masa muscular, mientras que la acelga suma fibra, vitaminas y minerales esenciales para el organismo. Los champiñones, por su parte, son bajos en calorías y aportan antioxidantes, por lo que la combinación resulta equilibrada, nutritiva y adecuada para incorporar más vegetales a la alimentación.
Ingredientes
- 4 claras de huevo
- 2 huevos enteros
- 1 atado pequeño de acelga
- 150 gramos de champiñones frescos
- 1 cebolla chica (opcional)
- 1 cucharadita de aceite de oliva
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- 2 cucharadas de queso untable light (opcional)
Preparación
-Lavar bien la acelga, retirar los tallos más gruesos y picar las hojas. Cocinarlas durante unos minutos al vapor o en agua hirviendo y escurrirlas muy bien.
-Cortar los champiñones en láminas y saltearlos en una sartén antiadherente junto con la cebolla picada y la cucharadita de aceite de oliva hasta que estén tiernos.
-En un bowl, batir los huevos y las claras. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Si se desea una textura más cremosa, incorporar el queso cottage o el queso untable light.
-Agregar la acelga y los champiñones a la mezcla y unir bien todos los ingredientes. Verter la preparación en una sartén antiadherente caliente y cocinar a fuego bajo durante unos 8 a 10 minutos. Cuando la base esté firme, dar vuelta la tortilla con ayuda de un plato y cocinar unos minutos más del otro lado.
-Servir caliente acompañada por una ensalada fresca o vegetales asados. Tip fit: para aumentar todavía más el aporte proteico, se puede agregar pechuga de pollo desmenuzada o reemplazar uno de los huevos enteros por dos claras adicionales.