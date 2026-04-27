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Lunes, 27 de abril de 2026

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IMPERDIBLES

Los mejores 3 platos para los días frescos: opciones nutritivas, caseras y calientes para reconfortar el cuerpo

Estas tres recetas son ideales para atravesar el otoño con platos calentitos, ricos y con buen aporte de proteínas. Lo mejor es que no requieren técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir.

Cuando bajan las temperaturas, el cuerpo pide comida caliente, sustanciosa y que además nos deje bien nutridos. En otoño, las recetas con alto contenido de proteínas son una gran opción porque aportan energía sostenida y ayudan a mantenernos saciados por más tiempo.

En la cocina argentina, hay muchísimos platos que cumplen con estas características: guisos, legumbres, carnes y preparaciones al horno que combinan tradición con valor nutricional. Además, son recetas que suelen rendir mucho, ideales para cocinar una vez y tener para varios días.

En esta nota compartimos tres recetas calientes, perfectas para el otoño, con un buen aporte de proteínas y ese toque casero que siempre suma. Son fáciles de hacer, accesibles y con ingredientes que se consiguen en cualquier lado.

Guiso de lentejas bien completo: un clásico argentino que abriga y alimenta en serio

El guiso de lentejas tiene raíces en la cocina europea, especialmente en España e Italia, y llegó a la Argentina con la inmigración. Con el tiempo se convirtió en un plato típico de los días fríos, adaptado con ingredientes locales como chorizo, carne y verduras.

Ingredientes (para 4 porciones abundantes)

  • 2 tazas de lentejas
  • 200 g de carne vacuna (paleta o roast beef)
  • 1 chorizo colorado
  • 1 cebolla grande
  • 1 zanahoria
  • 1 papa mediana
  • 1 diente de ajo
  • 1 tomate o ½ lata de tomate triturado
  • Caldo (cantidad necesaria)
  • Sal, pimienta, pimentón y laurel
  • Un chorrito de aceite


El guiso de lentejas bien completo es un clásico bien argentino.
El guiso de lentejas bien completo es un clásico bien argentino.

Paso a paso para lograr un guiso sabroso y bien espeso

  1. Lavá las lentejas y, si podés, dejalas en remojo al menos 1 hora para mejorar la cocción.
  2. En una olla grande, calentá un poco de aceite y rehogá la cebolla, el ajo y la zanahoria picados hasta que estén tiernos.
  3. Sumá la carne cortada en cubos y dorala bien para sellar los jugos.
  4. Agregá el chorizo en rodajas, el tomate y los condimentos. Mezclá bien.
  5. Incorporá las lentejas escurridas y cubrí con caldo.
  6. Cociná a fuego medio durante 40-50 minutos, revolviendo cada tanto.
  7. A mitad de cocción, agregá la papa en cubos para que espese naturalmente.
  8. Ajustá sal y pimienta antes de servir.

Pollo al horno con papas y verduras: una opción simple, proteica y que siempre sale bien

El pollo al horno es una receta universal, pero en los hogares argentinos tiene un lugar especial por su practicidad y su sabor. Es una de esas comidas que no fallan y que se pueden adaptar según lo que tengas en la heladera.

Ingredientes (para 4 porciones)

  • 4 presas de pollo (muslos o patas)
  • 3 papas
  • 1 batata
  • 1 cebolla
  • 1 morrón
  • 2 dientes de ajo
  • Jugo de 1 limón
  • Aceite de oliva
  • Sal, pimienta, pimentón y orégano


El pollo al horno con papas y verduras es una opción muy simple y llena de proteina que siempre sale bien.
El pollo al horno con papas y verduras es una opción muy simple y llena de proteina que siempre sale bien.

Claves para un pollo dorado por fuera y jugoso por dentro

  1. Precalentá el horno a 200 °C.
  2. Pelá y cortá las papas y la batata en cubos medianos.
  3. Disponé las verduras en una fuente para horno con un poco de aceite, sal y pimienta.
  4. Colocá el pollo encima y condimentalo bien con sal, pimienta, pimentón, ajo picado y jugo de limón.
  5. Llevá al horno durante 50-60 minutos.
  6. A mitad de cocción, girá las presas para que se doren parejo.
  7. Si querés un extra crocante, subí la temperatura los últimos 10 minutos.

Revuelto de garbanzos con huevo y espinaca: rápido, nutritivo y perfecto para una cena liviana

El garbanzo es una legumbre con gran presencia en la cocina del Medio Oriente y el Mediterráneo, pero cada vez más incorporado en la alimentación diaria por su alto valor proteico y su versatilidad.

Ingredientes (para 2-3 porciones)

  • 1 taza de garbanzos cocidos
  • 2 huevos
  • 1 taza de espinaca fresca
  • ½ cebolla
  • 1 diente de ajo
  • Aceite de oliva
  • Sal, pimienta y nuez moscada


El revuelto de garbanzos con huevo y espinaca es nutritivo y perfecto para una cena liviana.
El revuelto de garbanzos con huevo y espinaca es nutritivo y perfecto para una cena liviana.

Paso a paso para un plato rápido y lleno de sabor

  1. En una sartén, rehogá la cebolla y el ajo picados en un poco de aceite.
  2. Agregá la espinaca y cociná hasta que reduzca su volumen.
  3. Incorporá los garbanzos cocidos y mezclá bien.
  4. Batí ligeramente los huevos y volcarlos en la sartén.
  5. Revolvé constantemente a fuego bajo para lograr una textura cremosa.
  6. Condimentá con sal, pimienta y un toque de nuez moscada.

Tips para las recetas

Estas tres recetas son ideales para atravesar el otoño con platos calentitos, ricos y con buen aporte de proteínas. Lo mejor es que no requieren técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir.

Si te gusta experimentar, podés sumar variantes: al guiso de lentejas agregarle panceta o hacerlo vegetariano; al pollo cambiarle las verduras según temporada; y al revuelto de garbanzos sumarle queso o especias para darle otro perfil.


Esta nota habla de:
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