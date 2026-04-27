Los mejores 3 platos para los días frescos: opciones nutritivas, caseras y calientes para reconfortar el cuerpo

Cuando bajan las temperaturas, el cuerpo pide comida caliente, sustanciosa y que además nos deje bien nutridos. En otoño, las recetas con alto contenido de proteínas son una gran opción porque aportan energía sostenida y ayudan a mantenernos saciados por más tiempo.

En la cocina argentina, hay muchísimos platos que cumplen con estas características: guisos, legumbres, carnes y preparaciones al horno que combinan tradición con valor nutricional. Además, son recetas que suelen rendir mucho, ideales para cocinar una vez y tener para varios días.

En esta nota compartimos tres recetas calientes, perfectas para el otoño, con un buen aporte de proteínas y ese toque casero que siempre suma. Son fáciles de hacer, accesibles y con ingredientes que se consiguen en cualquier lado.

Guiso de lentejas bien completo: un clásico argentino que abriga y alimenta en serio

El guiso de lentejas tiene raíces en la cocina europea, especialmente en España e Italia, y llegó a la Argentina con la inmigración. Con el tiempo se convirtió en un plato típico de los días fríos, adaptado con ingredientes locales como chorizo, carne y verduras.

Ingredientes (para 4 porciones abundantes)

2 tazas de lentejas

200 g de carne vacuna (paleta o roast beef)

1 chorizo colorado

1 cebolla grande

1 zanahoria

1 papa mediana

1 diente de ajo

1 tomate o ½ lata de tomate triturado

Caldo (cantidad necesaria)

Sal, pimienta, pimentón y laurel

Un chorrito de aceite





El guiso de lentejas bien completo es un clásico bien argentino.

Paso a paso para lograr un guiso sabroso y bien espeso

Lavá las lentejas y, si podés, dejalas en remojo al menos 1 hora para mejorar la cocción. En una olla grande, calentá un poco de aceite y rehogá la cebolla, el ajo y la zanahoria picados hasta que estén tiernos. Sumá la carne cortada en cubos y dorala bien para sellar los jugos. Agregá el chorizo en rodajas, el tomate y los condimentos. Mezclá bien. Incorporá las lentejas escurridas y cubrí con caldo. Cociná a fuego medio durante 40-50 minutos, revolviendo cada tanto. A mitad de cocción, agregá la papa en cubos para que espese naturalmente. Ajustá sal y pimienta antes de servir.

Pollo al horno con papas y verduras: una opción simple, proteica y que siempre sale bien

El pollo al horno es una receta universal, pero en los hogares argentinos tiene un lugar especial por su practicidad y su sabor. Es una de esas comidas que no fallan y que se pueden adaptar según lo que tengas en la heladera.

Ingredientes (para 4 porciones)

4 presas de pollo (muslos o patas)

3 papas

1 batata

1 cebolla

1 morrón

2 dientes de ajo

Jugo de 1 limón

Aceite de oliva

Sal, pimienta, pimentón y orégano





El pollo al horno con papas y verduras es una opción muy simple y llena de proteina que siempre sale bien.

Claves para un pollo dorado por fuera y jugoso por dentro

Precalentá el horno a 200 °C. Pelá y cortá las papas y la batata en cubos medianos. Disponé las verduras en una fuente para horno con un poco de aceite, sal y pimienta. Colocá el pollo encima y condimentalo bien con sal, pimienta, pimentón, ajo picado y jugo de limón. Llevá al horno durante 50-60 minutos. A mitad de cocción, girá las presas para que se doren parejo. Si querés un extra crocante, subí la temperatura los últimos 10 minutos.

Revuelto de garbanzos con huevo y espinaca: rápido, nutritivo y perfecto para una cena liviana

El garbanzo es una legumbre con gran presencia en la cocina del Medio Oriente y el Mediterráneo, pero cada vez más incorporado en la alimentación diaria por su alto valor proteico y su versatilidad.

Ingredientes (para 2-3 porciones)

1 taza de garbanzos cocidos

2 huevos

1 taza de espinaca fresca

½ cebolla

1 diente de ajo

Aceite de oliva

Sal, pimienta y nuez moscada





El revuelto de garbanzos con huevo y espinaca es nutritivo y perfecto para una cena liviana.

Paso a paso para un plato rápido y lleno de sabor

En una sartén, rehogá la cebolla y el ajo picados en un poco de aceite. Agregá la espinaca y cociná hasta que reduzca su volumen. Incorporá los garbanzos cocidos y mezclá bien. Batí ligeramente los huevos y volcarlos en la sartén. Revolvé constantemente a fuego bajo para lograr una textura cremosa. Condimentá con sal, pimienta y un toque de nuez moscada.

Tips para las recetas

Estas tres recetas son ideales para atravesar el otoño con platos calentitos, ricos y con buen aporte de proteínas. Lo mejor es que no requieren técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir.

Si te gusta experimentar, podés sumar variantes: al guiso de lentejas agregarle panceta o hacerlo vegetariano; al pollo cambiarle las verduras según temporada; y al revuelto de garbanzos sumarle queso o especias para darle otro perfil.



