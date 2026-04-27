Los mejores 3 platos para los días frescos: opciones nutritivas, caseras y calientes para reconfortar el cuerpo
Estas tres recetas son ideales para atravesar el otoño con platos calentitos, ricos y con buen aporte de proteínas. Lo mejor es que no requieren técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir.
Cuando bajan las temperaturas, el cuerpo pide comida caliente, sustanciosa y que además nos deje bien nutridos. En otoño, las recetas con alto contenido de proteínas son una gran opción porque aportan energía sostenida y ayudan a mantenernos saciados por más tiempo.
En la cocina argentina, hay muchísimos platos que cumplen con estas características: guisos, legumbres, carnes y preparaciones al horno que combinan tradición con valor nutricional. Además, son recetas que suelen rendir mucho, ideales para cocinar una vez y tener para varios días.
En esta nota compartimos tres recetas calientes, perfectas para el otoño, con un buen aporte de proteínas y ese toque casero que siempre suma. Son fáciles de hacer, accesibles y con ingredientes que se consiguen en cualquier lado.
Guiso de lentejas bien completo: un clásico argentino que abriga y alimenta en serio
El guiso de lentejas tiene raíces en la cocina europea, especialmente en España e Italia, y llegó a la Argentina con la inmigración. Con el tiempo se convirtió en un plato típico de los días fríos, adaptado con ingredientes locales como chorizo, carne y verduras.
Ingredientes (para 4 porciones abundantes)
- 2 tazas de lentejas
- 200 g de carne vacuna (paleta o roast beef)
- 1 chorizo colorado
- 1 cebolla grande
- 1 zanahoria
- 1 papa mediana
- 1 diente de ajo
- 1 tomate o ½ lata de tomate triturado
- Caldo (cantidad necesaria)
- Sal, pimienta, pimentón y laurel
- Un chorrito de aceite
Paso a paso para lograr un guiso sabroso y bien espeso
- Lavá las lentejas y, si podés, dejalas en remojo al menos 1 hora para mejorar la cocción.
- En una olla grande, calentá un poco de aceite y rehogá la cebolla, el ajo y la zanahoria picados hasta que estén tiernos.
- Sumá la carne cortada en cubos y dorala bien para sellar los jugos.
- Agregá el chorizo en rodajas, el tomate y los condimentos. Mezclá bien.
- Incorporá las lentejas escurridas y cubrí con caldo.
- Cociná a fuego medio durante 40-50 minutos, revolviendo cada tanto.
- A mitad de cocción, agregá la papa en cubos para que espese naturalmente.
- Ajustá sal y pimienta antes de servir.
Pollo al horno con papas y verduras: una opción simple, proteica y que siempre sale bien
El pollo al horno es una receta universal, pero en los hogares argentinos tiene un lugar especial por su practicidad y su sabor. Es una de esas comidas que no fallan y que se pueden adaptar según lo que tengas en la heladera.
Ingredientes (para 4 porciones)
- 4 presas de pollo (muslos o patas)
- 3 papas
- 1 batata
- 1 cebolla
- 1 morrón
- 2 dientes de ajo
- Jugo de 1 limón
- Aceite de oliva
- Sal, pimienta, pimentón y orégano
Claves para un pollo dorado por fuera y jugoso por dentro
- Precalentá el horno a 200 °C.
- Pelá y cortá las papas y la batata en cubos medianos.
- Disponé las verduras en una fuente para horno con un poco de aceite, sal y pimienta.
- Colocá el pollo encima y condimentalo bien con sal, pimienta, pimentón, ajo picado y jugo de limón.
- Llevá al horno durante 50-60 minutos.
- A mitad de cocción, girá las presas para que se doren parejo.
- Si querés un extra crocante, subí la temperatura los últimos 10 minutos.
Revuelto de garbanzos con huevo y espinaca: rápido, nutritivo y perfecto para una cena liviana
El garbanzo es una legumbre con gran presencia en la cocina del Medio Oriente y el Mediterráneo, pero cada vez más incorporado en la alimentación diaria por su alto valor proteico y su versatilidad.
Ingredientes (para 2-3 porciones)
- 1 taza de garbanzos cocidos
- 2 huevos
- 1 taza de espinaca fresca
- ½ cebolla
- 1 diente de ajo
- Aceite de oliva
- Sal, pimienta y nuez moscada
Paso a paso para un plato rápido y lleno de sabor
- En una sartén, rehogá la cebolla y el ajo picados en un poco de aceite.
- Agregá la espinaca y cociná hasta que reduzca su volumen.
- Incorporá los garbanzos cocidos y mezclá bien.
- Batí ligeramente los huevos y volcarlos en la sartén.
- Revolvé constantemente a fuego bajo para lograr una textura cremosa.
- Condimentá con sal, pimienta y un toque de nuez moscada.
Tips para las recetas
Estas tres recetas son ideales para atravesar el otoño con platos calentitos, ricos y con buen aporte de proteínas. Lo mejor es que no requieren técnicas complicadas ni ingredientes difíciles de conseguir.
Si te gusta experimentar, podés sumar variantes: al guiso de lentejas agregarle panceta o hacerlo vegetariano; al pollo cambiarle las verduras según temporada; y al revuelto de garbanzos sumarle queso o especias para darle otro perfil.