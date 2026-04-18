Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 18 de abril de 2026

Firme junto al pueblo
IMPERDIBLES

Merienda creativa y lista en minutos: cupcakes irresistibles de jamón y queso

Una propuesta salada, rápida y versátil que combina ingredientes simples para lograr una preparación ideal en cualquier momento del día.

MBurczynsky

La merienda es uno de los momentos más versátiles del día, donde lo dulce suele ser protagonista, pero las opciones saladas ganan cada vez más terreno. 

Los cupcakes de jamón y queso son una alternativa infalible: fáciles de hacer, rápidos y perfectos para acompañar con una bebida caliente o sumar a una picada con dips y untables. 

&nbsp;Una opción rápida y sabrosa para transformar la merienda en un momento distinto y tentador.&nbsp;
 Una opción rápida y sabrosa para transformar la merienda en un momento distinto y tentador. 

Ingredientes para 12 unidades 

  • 2 huevos
  • 1 taza de leche
  • 1/2 taza de aceite
  • 2 tazas de harina leudante
  • 150 g de jamón cocido en cubos
  • 150 g de queso (muzzarella o cremoso) en cubos
  • Sal y pimienta a gusto
  • Opcional: queso rallado para gratinar

    • &nbsp;Ingredientes simples que se transforman en una opción sabrosa y rendidora.&nbsp;
     Ingredientes simples que se transforman en una opción sabrosa y rendidora. 

    Preparación paso a paso: 

  • Precalentar el horno a 180°C y preparar un molde para muffins con pirotines o enmantecado.
  • Batir los huevos en un bowl hasta que estén bien integrados.
  • Incorporar los líquidos: sumar la leche y el aceite, mezclando suavemente hasta lograr una preparación homogénea.
  • Agregar los secos: integrar de a poco la harina leudante previamente tamizada. Mezclar sin batir en exceso para mantener la textura aireada.
  • Sumar el relleno: añadir el jamón y el queso en cubos, salpimentar y mezclar con movimientos envolventes.
  • Rellenar los moldes: colocar la preparación hasta 3/4 de cada cavidad. Si se desea, espolvorear queso rallado por encima.
  • Hornear durante 20 a 25 minutos, o hasta que estén dorados y al insertar un palillo salga seco.
  • Dejar entibiar antes de desmoldar y servir.

    • &nbsp;Una preparación fácil y rápida, ideal para resolver algo rico en pocos minutos.&nbsp;
     Una preparación fácil y rápida, ideal para resolver algo rico en pocos minutos. 

    Consejos prácticos para que los cupcakes salgan perfectos

    • No mezclar de más

    Cuando incorpores la harina, hacelo con movimientos suaves. Si batís demasiado, pueden quedar duros en lugar de esponjosos.

    • Cortar en cubos pequeños

    Tanto el jamón como el queso deben ir en trozos chicos para que se distribuyan bien en toda la mezcla.

    • Elegir bien el queso

    Usá uno que funda bien (como muzzarella o cremoso) para lograr ese interior suave y húmedo.

    • Controlar el horno

    No lo abras antes de los 15 minutos. Si pierde calor, los cupcakes pueden bajar y no crecer bien.

    • Agregar un toque extra

    Podés sumar orégano, ciboulette o pimienta para darles más sabor sin complicar la receta.

    • Servir en el punto justo

    Son más ricos tibios, cuando el queso todavía está fundido.

    Esta nota habla de:
    1
    Roxette desató la nostalgia en el Movistar Arena y emocionó con un show inolvidable
    Shows

    Roxette desató la nostalgia en el Movistar Arena y emocionó con un show inolvidable

    2
    Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"
    Noticias

    Karol G posó para Playboy y se sinceró: "La vida me tiró al suelo"

    3
    El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco
    Noticias

    El "cura DJ" llega a Buenos Aires: show gratuito en homenaje al Papa Francisco

    4
    Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"
    Noticias

    Antonio Ríos presentó a su hijo 23 y volvió a generar polémica: "No me pienso hacer la vasectomía"

    5
    Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa
    Noticias

    Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que reavivan la polémica amorosa

    Últimas noticias de Receta