Merienda creativa y lista en minutos: cupcakes irresistibles de jamón y queso
Una propuesta salada, rápida y versátil que combina ingredientes simples para lograr una preparación ideal en cualquier momento del día.
La merienda es uno de los momentos más versátiles del día, donde lo dulce suele ser protagonista, pero las opciones saladas ganan cada vez más terreno.
Los cupcakes de jamón y queso son una alternativa infalible: fáciles de hacer, rápidos y perfectos para acompañar con una bebida caliente o sumar a una picada con dips y untables.
Ingredientes para 12 unidades
Preparación paso a paso:
Consejos prácticos para que los cupcakes salgan perfectos
- No mezclar de más
Cuando incorpores la harina, hacelo con movimientos suaves. Si batís demasiado, pueden quedar duros en lugar de esponjosos.
- Cortar en cubos pequeños
Tanto el jamón como el queso deben ir en trozos chicos para que se distribuyan bien en toda la mezcla.
- Elegir bien el queso
Usá uno que funda bien (como muzzarella o cremoso) para lograr ese interior suave y húmedo.
- Controlar el horno
No lo abras antes de los 15 minutos. Si pierde calor, los cupcakes pueden bajar y no crecer bien.
- Agregar un toque extra
Podés sumar orégano, ciboulette o pimienta para darles más sabor sin complicar la receta.
- Servir en el punto justo
Son más ricos tibios, cuando el queso todavía está fundido.