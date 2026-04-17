Brownies de chocolate: receta económica y fácil que resuelve cualquier merienda o postre

Si estás pensando en preparar algo dulce sin que eso implique un gasto elevado, los brownies de chocolate sin manteca aparecen como una alternativa práctica y económica.

Esta receta mantiene todo el sabor del clásico, pero reemplaza uno de los ingredientes más costosos, lo que la convierte en una opción ideal para cuidar el bolsillo sin resignar calidad.

Se trata de una preparación simple, ideal tanto para quienes tienen experiencia en la cocina como para quienes buscan una opción rápida que resuelva un antojo.

Con pocos ingredientes y un procedimiento accesible, estos brownies pueden convertirse en una solución para desayunos, meriendas o incluso como postre.

Paso a paso para hacer brownies fáciles y chocolatosos

Para esta receta se necesitan estos ingredientes:

200 gramos de chocolate semiamargo.

200 gramos de margarina.

3 huevos medianos.

200 gramos de azúcar.

80 gramos de harina.





Esta receta de brownie es ideal para acompañar un desayuno, merienda o para servir como postre, ya que lleva ingredientes accesibles y se hornea en apenas media hora.

Procedimiento:

El primer paso es preparar todos los ingredientes y precalentar el horno a 180 grados durante unos minutos. Mientras tanto, se puede acondicionar el molde con aceite o papel manteca para evitar que la preparación se adhiera. Luego, se cortan en trozos el chocolate y la margarina y se derriten juntos en el microondas en intervalos cortos, removiendo entre cada tanda hasta lograr una mezcla uniforme. Es importante evitar que se sobrecaliente. En otro recipiente, se baten los huevos junto con el azúcar hasta que la preparación quede bien integrada. A continuación, se incorpora la mezcla de chocolate y margarina, asegurándose de que esté tibia para no afectar la textura. El siguiente paso es añadir la harina tamizada de manera gradual, mezclando hasta obtener una masa lisa y homogénea. Una vez lista, se vierte en el molde previamente preparado. La cocción se realiza en dos etapas: primero, se hornea a 180 grados durante unos 15 minutos. Luego, se eleva la temperatura a 200 grados y se continúa la cocción por aproximadamente 20 minutos más. Para verificar el punto, se puede introducir un cuchillo en el centro: debe salir apenas húmedo, pero sin restos de mezcla cruda.

Tips para mejorar la receta