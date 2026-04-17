RIQUÍSIMOS
Brownies de chocolate: receta económica y fácil que resuelve cualquier merienda o postre
Esta versión accesible del clásico dulce de chocolate no lleva manteca y permite disfrutar de un sabor intenso sin gastar de más.
Si estás pensando en preparar algo dulce sin que eso implique un gasto elevado, los brownies de chocolate sin manteca aparecen como una alternativa práctica y económica.
Esta receta mantiene todo el sabor del clásico, pero reemplaza uno de los ingredientes más costosos, lo que la convierte en una opción ideal para cuidar el bolsillo sin resignar calidad.
Se trata de una preparación simple, ideal tanto para quienes tienen experiencia en la cocina como para quienes buscan una opción rápida que resuelva un antojo.
Con pocos ingredientes y un procedimiento accesible, estos brownies pueden convertirse en una solución para desayunos, meriendas o incluso como postre.
Paso a paso para hacer brownies fáciles y chocolatosos
Para esta receta se necesitan estos ingredientes:
- 200 gramos de chocolate semiamargo.
- 200 gramos de margarina.
- 3 huevos medianos.
- 200 gramos de azúcar.
-
80 gramos de harina.
Procedimiento:
- El primer paso es preparar todos los ingredientes y precalentar el horno a 180 grados durante unos minutos. Mientras tanto, se puede acondicionar el molde con aceite o papel manteca para evitar que la preparación se adhiera.
- Luego, se cortan en trozos el chocolate y la margarina y se derriten juntos en el microondas en intervalos cortos, removiendo entre cada tanda hasta lograr una mezcla uniforme. Es importante evitar que se sobrecaliente.
- En otro recipiente, se baten los huevos junto con el azúcar hasta que la preparación quede bien integrada. A continuación, se incorpora la mezcla de chocolate y margarina, asegurándose de que esté tibia para no afectar la textura.
- El siguiente paso es añadir la harina tamizada de manera gradual, mezclando hasta obtener una masa lisa y homogénea. Una vez lista, se vierte en el molde previamente preparado.
- La cocción se realiza en dos etapas: primero, se hornea a 180 grados durante unos 15 minutos. Luego, se eleva la temperatura a 200 grados y se continúa la cocción por aproximadamente 20 minutos más. Para verificar el punto, se puede introducir un cuchillo en el centro: debe salir apenas húmedo, pero sin restos de mezcla cruda.
Tips para mejorar la receta
- Para potenciar el sabor, se puede optar por un chocolate de buena calidad, ya que es el ingrediente principal de la preparación. También es posible agregar nueces, almendras o chips de chocolate a la mezcla para sumar textura.
- Otro consejo es no sobrecocinar los brownies. Retirarlos en el punto justo permitirá conservar la humedad característica que define a este tipo de preparación.
- Por último, dejarlos enfriar antes de cortarlos facilita obtener porciones más prolijas y mejora la consistencia.