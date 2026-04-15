RIQUÍSIMAS
Tortas fritas rellenas de queso: el nuevo antojo delicioso para los días de lluvia
Esta versión renovada suma un relleno irresistible y se convierte en la opción ideal para acompañar el mate o el café en las tardes de lluvia.
Las tortas fritas son uno de los emblemas de la cocina casera argentina, especialmente en jornadas grises donde el clima invita a preparar algo caliente y reconfortante.
Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, este clásico logró mantenerse vigente y adaptarse a nuevas versiones que suman sabor.
En ese sentido, esta receta de tortas fritas suma un plus muy sabroso: el queso. Esta propuesta combina la textura crocante por fuera con un interior fundido que aporta un contraste riquísimo y convierte a esta comida en una opción más contundente y tentadora.
Paso a paso para hacer tortas fritas rellenas
Para preparar esta receta, se necesitan los siguientes ingredientes:
- 500 g de harina 000
- 1 cucharadita de sal
- 2 cucharadas de grasa derretida o manteca
- 200 ml de agua tibia (aproximadamente)
- 200 g de queso cremoso o mozzarella
- Aceite o grasa para freír
- El procedimiento comienza colocando la harina y la sal en un bowl amplio. Luego se incorpora la grasa o manteca derretida y se mezcla hasta integrar. A continuación, se agrega el agua tibia de manera gradual mientras se amasa, hasta obtener una masa suave, lisa y fácil de manipular.
- Una vez lograda la consistencia adecuada, se traslada la preparación a una superficie plana y se amasa durante algunos minutos más. Después, se deja reposar cubierta con un repasador entre 20 y 30 minutos, lo que permitirá que la masa se relaje y resulte más fácil de estirar.
- Transcurrido ese tiempo, se divide en porciones similares, formando bolitas del tamaño de una mandarina. Cada una se estira con un palo de amasar hasta obtener discos finos. En el centro de cada disco se coloca un trozo de queso -puede ser en cubos o tiras- y se cubre con otro disco o se dobla la masa para formar una especie de media luna.
- Es importante presionar bien los bordes para evitar que el relleno se escape durante la cocción. Luego, se fríen en abundante aceite o grasa caliente hasta que se inflen y adquieran un color dorado parejo. Finalmente, se retiran y se colocan sobre papel absorbente.
- Se recomienda servirlas calientes, momento en el que el queso se encuentra completamente fundido y aporta su mejor textura.