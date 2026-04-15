Tortas fritas rellenas de queso: el nuevo antojo delicioso para los días de lluvia

Las tortas fritas son uno de los emblemas de la cocina casera argentina, especialmente en jornadas grises donde el clima invita a preparar algo caliente y reconfortante.

Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, este clásico logró mantenerse vigente y adaptarse a nuevas versiones que suman sabor.

En ese sentido, esta receta de tortas fritas suma un plus muy sabroso: el queso. Esta propuesta combina la textura crocante por fuera con un interior fundido que aporta un contraste riquísimo y convierte a esta comida en una opción más contundente y tentadora.

Paso a paso para hacer tortas fritas rellenas

Para preparar esta receta, se necesitan los siguientes ingredientes:

500 g de harina 000

1 cucharadita de sal

2 cucharadas de grasa derretida o manteca

200 ml de agua tibia (aproximadamente)

200 g de queso cremoso o mozzarella

Aceite o grasa para freír





Al relleno también podés sumarle jamón para más sabor.