El plato económico de arroz con verduras al estilo japonés que se prepara en pocos minutos

El arroz con verduras al estilo japonés es una de esas recetas que sorprenden por su simpleza y sabor. Inspirado en preparaciones caseras de Japón, combina arroz, vegetales y condimentos que le dan ese gustito inconfundible, ideal para salir de lo de siempre sin complicarse demasiado.

Esta preparación tiene raíces en platos como el "yakimeshi" o el arroz salteado japonés, que a su vez se emparenta con otras cocinas asiáticas. La clave está en el equilibrio: ingredientes simples, cocción justa y un buen salteado que levanta todo el sabor.

Además, es una opción perfecta para aprovechar verduras que tenés en la heladera. Es rendidor, económico y se hace en pocos pasos, ideal para esos días en los que querés comer rico sin pasar horas en la cocina.

Ingredientes simples y fáciles de conseguir para lograr un arroz sabroso y bien equilibrado

Para 2 a 3 porciones necesitás:

1 taza de arroz (puede ser largo fino o doble carolina)

2 tazas de agua

1 zanahoria chica

½ morrón (rojo o verde)

1 cebolla de verdeo (o cebolla común)

½ taza de arvejas (pueden ser congeladas)

2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de aceite (mejor si es de girasol o neutro)

1 huevo (opcional, pero le suma mucho)

Sal y pimienta a gusto





Cómo hacer arroz con verduras al estilo japonés en pocos pasos y quedar como un crack en cualquier comida casera.

Paso a paso detallado para que te salga perfecto, con textura suelta y sabor bien marcado

1. Cocinar el arroz correctamente

En una olla, colocá el arroz con las dos tazas de agua y una pizca de sal. Cociná a fuego medio hasta que el agua se absorba. Apagá el fuego y dejalo reposar tapado unos minutos. Idealmente, usalo frío o de un rato antes: esto ayuda a que quede más suelto al saltearlo.

2. Preparar las verduras en cortes parejos

Mientras se cocina el arroz, cortá la zanahoria en cubitos bien chicos, el morrón en tiras finas y la cebolla de verdeo en rodajas. Este detalle es clave para que todo se cocine de manera pareja y rápida.

3. Saltear las verduras para concentrar sabor

En una sartén grande o wok, calentá el aceite y agregá primero la zanahoria (porque tarda más). A los 2 minutos, sumá el morrón y las arvejas. Cociná unos minutos más hasta que estén tiernos pero firmes.

Arroz con verduras es una opción perfecta para aprovechar lo que tenés en la heladera.

4. Incorporar el huevo (opcional, pero muy recomendado)

Corré las verduras a un costado de la sartén y volcá el huevo batido. Revolvé rápido para hacer un revuelto y después integralo con las verduras.

5. Agregar el arroz y potenciar el sabor

Sumá el arroz ya cocido a la sartén. Mezclá bien para que se integre con todo. Agregá la salsa de soja, un toque de pimienta y, si hace falta, una pizca de sal (ojo que la soja ya es salada).

6. Salteado final para lograr ese estilo japonés

Subí el fuego y salteá todo junto un par de minutos más, moviendo constantemente. Esto le da ese sabor típico y una textura más seca y sabrosa.

Un plato fácil, versátil y perfecto para sumar a tu recetario diario

Este arroz con verduras al estilo japonés es ideal para resolver una comida rápida sin resignar sabor. En pocos pasos lográs un plato completo, liviano y con ese toque distinto que siempre suma.

Si querés variar, podés agregarle pollo en cubitos, jamón, o hacerlo completamente vegano sumando más verduras como zucchini o brotes de soja. También podés usar arroz integral para una versión más nutritiva.



