Muffins de banana y dulce de leche: el secreto para una merienda esponjosa y exprés

Con el marcado descenso de la temperatura en el AMBA, las recetas caseras se consolidaron como el complemento indispensable para el café de la tarde. Esta propuesta técnica permitió un resultado profesional utilizando ingredientes simples, transformando las frutas maduras en un bocado de pastelería.

La combinación de texturas evidenció ser una de las favoritas para disfrutar durante las jornadas nubladas de mayo. La clave reside en el equilibrio entre la humedad de la banana y la intensidad del dulce de leche, logrando una miga aireada y un corazón cremoso sin necesidad de utensilios sofisticados.

Ingredientes para una mezcla equilibrada

Para obtener una docena de muffins de tamaño estándar, necesitás:

Base frutal: 2 bananas medianas (bien maduras).

Estructura: 1 taza de azúcar y 2 huevos.

Humedad: 1/2 taza de aceite neutro (girasol o maíz) y esencia de vainilla.

Secos: 2 tazas de harina leudante (o común con una cucharada de polvo de hornear).

Relleno: Dulce de leche repostero y azúcar extra para espolvorear.

La clave reside en el equilibrio entre la humedad de la banana y la intensidad del dulce de leche

Proceso de elaboración: paso a paso

La técnica de preparación confirmó que el orden de integración es vital para no apelmazar la masa:

Puré base: Pisá las bananas hasta lograr una textura cremosa. En un bowl, mezclalas con el azúcar, los huevos, la vainilla y el aceite. Integrá con batidor de mano hasta que la mezcla sea homogénea. Incorporación de secos: Agregá la harina de forma gradual. Para que la preparación mantenga su esponjosidad, mezclá solo hasta que desaparezcan los rastros blancos; evitar el batido en exceso protege la miga. Armado: Distribuí la mezcla en moldes o pirotines hasta completar tres cuartas partes de su capacidad. En el centro de cada uno, colocá una cucharada generosa de dulce de leche repostero. Toque final: Espolvoreá un poco de azúcar sobre la superficie para lograr una costra crocante tras el horneado.

Cocción y consejos de servicio

El horneado debe realizarse a una temperatura constante de 160 °C durante aproximadamente 25 minutos. Esta graduación moderada facilitó el crecimiento parejo de la masa, impidiendo que se sequen los bordes antes de que el centro esté listo.

Al insertar un palillo, este debe salir limpio (teniendo en cuenta que puede rozar el relleno fundido). Se recomienda dejarlos entibiar antes de desmoldar para que la estructura se asiente. Estos muffins se posicionaron como el acompañamiento perfecto para infusiones calientes durante los días de frío intenso.