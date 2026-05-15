Receta de "tuna melt", el sándwich de atún rico en proteínas que te saca de apuro en cualquier momento

El "tuna melt" es una de las recetas más prácticas para quienes buscan una comida rápida, nutritiva y con buen sabor. Este clásico sándwich de origen estadounidense combina atún con quesos fundidos y pan tostado, logrando una preparación equilibrada que se puede hacer en pocos minutos.

Además de su facilidad, uno de los principales atractivos de esta receta es su aporte proteico. El atún es una fuente accesible de proteínas, lo que convierte a este plato en una alternativa interesante tanto para el almuerzo como para una cena liviana.

Receta para hacer tuna melt o sándwich de atún

Para preparar esta receta se necesitan los siguientes ingredientes:

1 lata pequeña de atún

1 cebolla

Media rama de apio

2 rebanadas gruesas de pan

3 cucharadas de queso mozzarella

2 cucharadas de queso cheddar

1 cucharada de mayonesa

1 cucharadita de manteca

Sal y pimienta negra a gusto





Este sándwich de atún es una excelente opción para sumar proteínas en un almuerzo o cena.

El primer paso consiste en preparar el relleno. Para eso, se debe escurrir bien el atún y colocarlo en un bowl. Luego, se agregan la cebolla picada finamente y el apio cortado en cubos pequeños. A esta mezcla se le suma la mayonesa y el queso mozzarella previamente trozado, integrando todo hasta lograr una preparación homogénea.

Una vez lista la base, se condimenta con sal y pimienta a gusto y se reserva. En paralelo, se unta la manteca sobre una de las caras de cada rebanada de pan. Es importante que esa cara quede hacia afuera al momento de cocinar el sándwich, ya que permitirá obtener un dorado uniforme.

Para el armado, se coloca la mezcla de atún sobre una de las rodajas de pan del lado interno. Encima, se distribuye el queso cheddar, que será el encargado de aportar cremosidad al fundirse. Luego, se tapa con la otra rebanada, dejando ambas caras con manteca hacia el exterior.

El sándwich se cocina en una sartén o plancha a fuego medio durante unos 2 a 3 minutos por lado. El objetivo es que el pan quede dorado y crocante, mientras que el interior se caliente y los quesos se derritan por completo.

Consejos para mejorar la receta