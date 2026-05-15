Receta de criollitos de queso: fáciles, con pocos ingredientes e ideales para acompañar los mates

Los criollitos de queso suelen ser de las recetas más elegidas para acompañar el mate, especialmente por su simpleza y el uso de ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina.

Esta versión, además, se destaca por no llevar huevo ni aceite, lo que la convierte en una alternativa accesible y rápida de hacer.

Su preparación permite adaptaciones según los gustos o los ingredientes disponibles. Desde cambiar el tipo de queso hasta ajustar el tamaño de las piezas, los criollitos pueden personalizarse sin perder su esencia.

En pocos minutos de horno, se obtiene un resultado dorado por fuera y suave por dentro, ideal para una tarde de mates.

Paso a paso para hacer criollitos de queso

Para preparar esta receta se necesita:

500 gramos de harina 0000.

275 mililitros de agua tibia.

5 gramos de levadura seca o 15 gramos de levadura fresca.

10 gramos de sal.

25 gramos de queso rallado.

50 gramos de manteca.

2 cucharadas de harina extra para espolvorear.





Para obtener un mejor resultado, es importante respetar los tiempos de reposo, ya que permiten que la masa desarrolle una textura más liviana. También se recomienda no excederse con la harina al estirar, para evitar que queden secos.

El primer paso consiste en activar la levadura. Para ello, se coloca en un recipiente con una parte del agua tibia y se mezcla hasta que se disuelva correctamente.

En paralelo, en un bol amplio, se integran los ingredientes secos: la harina, la sal y el queso rallado. Luego, se incorpora una parte de la manteca previamente derretida y la levadura ya activada.

A medida que se mezcla, se agrega el resto del agua de forma gradual hasta formar una masa. Una vez unificada, se amasa durante algunos minutos hasta que tome consistencia y se deja reposar tapada entre 10 y 15 minutos.

Luego, se estira con palo de amasar hasta formar un rectángulo. Sobre dos tercios de la superficie se unta manteca a temperatura ambiente y se espolvorea una pequeña cantidad de harina.

A continuación, se realizan pliegues, llevando primero un extremo hacia el centro y luego el otro por encima, formando capas. Este proceso se repite una vez más tras estirar nuevamente la masa.

Después de un breve descanso en la heladera, se vuelve a estirar y se cortan los criollitos del tamaño deseado. Se colocan en una placa, se pinchan con un tenedor y se dejan reposar unos 30 minutos para que leven.

Finalmente, se cocinan en horno precalentado a 200 grados durante aproximadamente 15 minutos, o hasta que estén dorados.