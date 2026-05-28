Cuenta DNI: cuáles son las promociones disponibles para ahorrar hasta $16.000 a fin de mes

Los usuarios de Cuenta DNI podrán disfrutar de descuentos imperdibles en el rubro gastronomía durante los últimos días del mes de mayo con topes de reintegros semanales y acumulables con otras promociones.

La billetera virtual del Banco Provincia asegura un 25% de ahorro durante el fin de semana con devoluciones que pueden generar un ahorro de 16 mil pesos para los que decidan aprovechar el beneficio.

Cuáles son las promociones vigentes este fin de semana

Este sábado y este domingo, los bonaerenses podrán acceder a un 25% de descuento con un tope de reintegro unificado de $8.000 por semana y por persona en comercios de gastronomía adheridos. Este beneficio aplica a restaurantes como para realizar una salida para comer afuera o rubros como fastfoods, fábricas de pastas, almacenes o panaderías, entre otros.

Los que quieran aprovechar al máximo este beneficio, que es acumulable con otras promociones del mismo día, deberán realizar compras por $32.000 para acceder al tope de 8 mil pesos propuesto por la aplicación. En caso de que la compra sea menor, la devolución será proporcional, mientras que si se supera el monto de todos modos percibirán $8000.

Cuenta DNI mantiene vigente promociones para aprovechar hasta el último d{ia del mes.

Durante el fin de semana previo al inicio de junio también estará vigente una promoción que abarca un 25% de ahorro y 8 mil pesos de tope de reintegro para las compras de los kioscos en una reconocida estación de servicio.

Con ambas promociones, los ahorristas podrán acceder a un reintegro de hasta 16 mil pesos semanales debido a que cada uno ofrece 8 mil pesos. Sin embargo, al ser beneficios por persona, en un hogar se puede maximizar este descuento si dos personas o mas utilizan la aplicación.

Qué se debe tener en cuenta para aprovechar el descuento de Cuenta DNI

Desde el sitio web de Cuenta DNI detallaron que los usuarios que tengan atrasos en los pagos de las obligaciones bancarias no podrán acceder a las promociones que ofrece esta billetera virtual.

Además, aseguraron que los beneficios aplican a las compras realizadas mediante dinero en cuenta o pagos desde el QR de la billetera virtual y que los reintegros se podrán ver reflejados de forma automática en los siguientes 10 días hábiles a partir de la fecha de compra.