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Miércoles, 3 de junio de 2026

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Cuenta DNI aumentó el tope de reintegro en comercios de cercanía: cómo aprovecharlo al máximo

La billetera virtual anunció cuáles serán los descuentos que estarán vigentes durante el mes de junio, con importantes novedades para cuidar el poder adquisitivo.

SGorostiaga
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Una de las promociones más utilizadas por los bonaerenses en la billetera virtual Cuenta DNI aumentó el tope de reintegro que tenía vigente para junio, que permite una mayor cantidad de ahorro en las compras cotidianas.

Los beneficios continúan con días específicos según rubro, algunos que se pueden disfrutar todos los días o los que se mantienen de lunes a viernes.

Cuál es la promoción que mejoró el tope de reintegro


En la nueva estructura de promociones de Cuenta DNI anunciaron que el beneficio de comercios de cercanía, que incluye carnicerías, pescaderías y granjas, mantuvo el 20 % de descuento; pero accede a una mejor devolución.

Desde el Banco Provincia confirmaron que el nuevo tope de reintegro unificado será de $6.000 semanales y por persona. Para llegar a esta cifra se deben producir consumos por $32.000.

Las compras en carnicería tendrán un mejor reintegro durante junio.
Las compras en carnicería tendrán un mejor reintegro durante junio.

Los ahorristas bonaerenses que decidan aprovechar estos descuentos podrán acceder a un reintegro de hasta $30.000 si se aprovechan las cinco semanas con las que contará el sexto mes del año.

Qué se debe tener en cuenta al momento de aprovechar estos descuentos

En las promociones de Cuenta DNI que ofrezcan un reintegro unificado -como en este caso- se tienen en cuenta las compras que se realizan en los plazos del beneficio -lunes a viernes- y luego se realiza el reintegro que corresponda.

La devolución económica se realizará de forma automática para aquellas personas que decidan abonar con dinero en cuenta o pagos con QR de esta billetera virtual, pero puede tardar hasta 10 días hábiles desde el momento de la compra.

Sin embargo, las personas que registren atrasos en los pagos de las obligaciones con la entidad bancaria bonaerense quedarán excluidos de estos beneficios según lo expresado en el sitio web de Cuenta DNI.

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