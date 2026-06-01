Arrancó junio y acá están todos los descuentos del mes en Cuenta DNI

Como sucede al comienzo de cada mes, Banco Provincia renovó el esquema de promociones de Cuenta DNI y confirmó una amplia variedad de descuentos para junio.

Vale la pena señalar que los beneficios alcanzan a distintos rubros de consumo cotidiano, desde alimentos y supermercados hasta librerías, farmacias, gastronomía y ferias bonaerenses.

Además, según la última actualización de la billetera virtual, los usuarios podrán acceder a reintegros, cuotas sin interés y promociones especiales que se aplican en días determinados o durante toda la semana.

Cuenta DNI actualizo sus promociones para junio y ofrece descuentos, reintegros y cuotas sin interés.

Cuenta DNI renovó sus promociones: todos los beneficios para ahorrar durante junio

Comercios de cercanía

El beneficio consiste en un 20% de descuento de lunes a viernes para compras realizadas mediante QR o Clave DNI con dinero disponible en cuenta. El reintegro tiene un tope unificado de $6.000 por semana y por persona, por lo que resulta una de las herramientas más útiles para reducir el gasto en compras habituales.

Esta promoción está disponible en comercios adheridos de distintos rubros y puede combinarse con otras acciones vigentes. Sin embargo, no alcanza a grandes cadenas de supermercados ni a recargas de garrafas.

Descuentos en supermercados adheridos

Los martes y miércoles se ofrece un 15% de descuento, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por cuenta. Para acceder al beneficio es necesario efectuar pagos mediante QR o Clave DNI utilizando saldo disponible en la aplicación.

Cuenta DNI actualizo las promociones en supermercados y comercios de cercanía.

Librerías y editoriales

Los lunes y martes, las compras en librerías adheridas reciben un 10% de descuento sin tope de reintegro, una de las promociones más atractivas para estudiantes, docentes y lectores habituales. Además, puede acumularse con el beneficio de comercios de cercanía cuando corresponda.

Farmacias y perfumerías

Cuentan con una promoción de 10% de descuento los miércoles y jueves, también sin límite de reintegro. Esto permite obtener devoluciones en medicamentos, productos de higiene y artículos de perfumería seleccionados.

Gastronomía

Quienes planeen una salida durante el fin de semana también podrán aprovechar promociones especiales en locales gastronómicos adheridos. Cuenta DNI ofrece un 25% de descuento en comercios participantes, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

Descuentos en farmacias y perfumerias sin tope de reintegro.

Garrafas

Entre las promociones más destacadas del mes aparece el beneficio para la compra o recarga de garrafas. Durante todo junio, los usuarios pueden acceder a un 40% de descuento, con un tope de reintegro unificado de $18.000 por mes y por persona.

La promoción está orientada al consumo familiar y puede utilizarse tanto en ventas telefónicas como en centros de distribución y entregas a domicilio de proveedores adheridos. Se trata de uno de los descuentos con mayor porcentaje de ahorro disponibles actualmente dentro de la billetera virtual.

Tres cuotas sin interés con tarjetas vinculadas

Otra herramienta para aliviar el bolsillo es la posibilidad de financiar compras en tres cuotas sin interés. El beneficio está disponible todos los días en comercios adheridos para quienes utilicen tarjetas de crédito del Banco Provincia asociadas a Cuenta DNI.

La promoción alcanza a operaciones realizadas mediante QR desde la aplicación y resulta especialmente útil para compras de mayor valor. No obstante, quedan excluidos algunos rubros específicos como alimentos, carnicerías, granjas, pescaderías y grandes cadenas de supermercados.

Cuenta DNI ofrece cuotas sin interés en diversos rubros.

Ferias y Mercados Bonaerenses

Durante todo junio, los usuarios podrán acceder a un 40% de ahorro, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona.

El beneficio aplica para compras realizadas mediante Cuenta DNI en puestos identificados con la promoción. Además, puede acumularse con algunas acciones especiales vigentes, ampliando las posibilidades de ahorro para quienes realizan compras frecuentes en estos espacios.

Buffets y espacios culturales

Cuenta DNI también mantiene una promoción especial para consumos en buffets y comercios adheridos vinculados a espacios culturales. Durante todo el mes, los usuarios podrán acceder a un 40% de descuento, con un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona.

Esta iniciativa busca incentivar el consumo en actividades recreativas y culturales, permitiendo obtener devoluciones en cafeterías, buffets y establecimientos participantes distribuidos en distintos puntos de la provincia.

Ferias bonaerenses con descuentos de hasta 40% .

Cadenas de supermercados

Los clientes de Cuenta DNI podrán acceder a un 10% de ahorro los lunes en Día, sin límite de reintegro, mientras que los martes será el turno de Nini Mayorista, que ofrecerá un 15% de descuento con un tope de devolución de $20.000 por día y por persona.

Los miércoles concentrarán la mayor cantidad de beneficios. Carrefour brindará un 10% de descuento sin tope de reintegro y con devolución inmediata. Ese mismo día, La Anónima ofrecerá un 10% de ahorro con un reintegro máximo de $5.000 semanales y una compra mínima de $25.000 por persona.

También participarán Josimar, con un 15% de descuento y tope de $6.000 por semana, y Toledo, que aplicará un 15% de ahorro sin límite de reintegro, aunque la devolución se acreditará dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

Por su parte, los jueves será posible acceder a un 20% de descuento en Chango Más, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Los beneficios en cadenas de supermercados cuentan con diferentes puntualidades, las cuales se encuentran definidas en el sitio de Cuenta DNI.

Banco Provincia recordó que todas las promociones son válidas únicamente para pagos realizados mediante Cuenta DNI utilizando dinero en cuenta. No aplican para compras abonadas con tarjetas, transferencias ni pagos efectuados mediante códigos QR de otras billeteras digitales.

Además, los beneficios no están disponibles para clientes que registren atrasos en obligaciones con la entidad bancaria. Por ese motivo, se recomienda revisar las condiciones particulares de cada promoción antes de realizar las compras.