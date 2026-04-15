Trabajos de bacheo en Quilmes Oeste: dónde y los detalles

El Municipio de Quilmes realizó este martes tareas de bacheo en hormigón sobre la avenida Martín Rodríguez entre República del Líbano y San Juan, de Quilmes Oeste, con la supervisión de la intendenta interina local, Eva Mieri, en respuesta a una demanda ingresada en el Sistema de Atención al Vecino (SUAV), y en el marco del Plan Municipal de Bacheo, llevado adelante con fondos 100% municipales, e impulsado durante la gestión de Mayra Mendoza.

"Supervisamos un nuevo operativo del Plan Municipal de Bacheo en la esquina de Martín Rodríguez y San Juan, en el barrio La Colonia. Seguimos trabajando con las cuadrillas de Servicios Públicos para mejorar la limpieza y la circulación de los barrios dando respuesta a los pedidos de nuestros vecinos y vecinas", sostuvo Mieri, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García.

Por su parte, García aseveró: "Estamos abordando estas demandas en todo el distrito, y también trabajamos con un plan de bacheo integral en todo Quilmes, así que, a medida que los vecinos vayan haciendo reclamos, nosotros vamos planificando y ejecutando, esa es la ecuación nuestra, y esto está marcado también en lo que es también la limpieza y mantención de lo que son los barrios".

Los trabajos, llevados adelante por un total de 20 trabajadores entre la cuadrilla de bacheo, la base operativa de la Colonia y la regional Quilmes Centro, incluyeron la intervención de bacheo en hormigón en 70 metros cuadrados de bache, donde se realizó el desmonte, el levantamiento de la rotura de hormigón y también la preparación del suelo subrasante, para el posterior vuelco de hormigón H30 en el lugar. La obra dejará cerrado el tránsito en el tramo durante 10 días para el correcto fraguado del material.



Además, los trabajadores estuvieron operando un camión hormigonero y minipala cargadora, y realizaron allí el desmalezado y barrido de ramas. También en el lugar, se destaca que los días martes se lleva adelante el barrido y el trabajo de alumbrado público en el barrio La Colonia, en el oeste de la ciudad. Esto se enmarca a su vez en el programa Quilmes Limpio, cuyo objetivo es el mantenimiento de las calles y espacios públicos de la ciudad para que vecinos y vecinas puedan disfrutar de entornos más seguros, sostenibles y cuidados.