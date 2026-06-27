Hallaron el cuerpo de uno de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

El cuerpo sin vida de uno de los cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata fue hallado por un buque mercante tras 12 días de una angustiante y exhaustiva búsqueda coordinada.

Los familiares de las víctimas confirmaron que los restos pertenecen a Sebastián Romegialli, un hombre de 50 años oriundo de la zona sur del conurbano bonaerense.

Los familiares de las víctimas confirmaron que los restos pertenecen a Sebastián Romeggiali.

El operativo civil y militar localizó el cadáver flotando a unos 60 kilómetros de la costa de Atalaya, partido de Magdalena, en un sector jurisdiccional perteneciente a la República Oriental del Uruguay.

El avistamiento por parte del navío comercial obligó a una intervención inmediata de la Armada uruguaya. Esa fuerza de seguridad costera se encargó de recuperar los restos del estuario para iniciar las tareas periciales.

La identificación inicial se logró gracias a que los allegados de la víctima reconocieron dos tatuajes característicos en la piel. Debido al avanzado estado de descomposición general que presentaba el cuerpo por el prolongado paso del tiempo en el agua, las autoridades judiciales ordenaron un traslado formal a Montevideo.

En la capital uruguaya se realizarán los correspondientes estudios científicos de ADN para certificar la identidad de forma oficial.

El trágico desenlace comenzó el pasado domingo 14 de junio, cuando el grupo de amigos ingresó al río desde la costanera de Hudson, en Berazategui, para una jornada de pesca deportiva.

Los hombres navegaban a bordo de una lancha semirrígida blanca y roja equipada con todos los elementos de seguridad reglamentarios. La alarma generalizada se encendió esa misma tarde, luego de perderse todo contacto radial y telefónico con la embarcación.

La principal hipótesis que manejan los investigadores judiciales apunta a un inesperado desperfecto mecánico o un hundimiento abrupto de la estructura. Días atrás, los rescatistas ya habían recuperado una mochila de Romegialli y un tanque de combustible flotando a 18 kilómetros de la playa. Estos elementos iniciales permitieron reorientar los patrullajes aéreos y marítimos hacia los canales internos del río.

La causa judicial quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 de Berazategui, bajo la dirección de la fiscal Silvia Noemí Borrone. Durante la jornada de este sábado se practicará la autopsia obligatoria para establecer científicamente la causa de muerte. Mientras tanto, la Prefectura Naval Argentina mantiene activo el rastrillaje terrestre, fluvial y aéreo para dar con el paradero de Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin y Damián Giubu.