Encontraron un cuerpo en el Río de la Plata e investigan si es de uno de los pescadores desaparecidos

La Prefectura Nacional Naval de Uruguay encontró en las últimas horas un cuerpo en el Río de la Plata frente a las costas de Montevideo y realizarán análisis para determinar si se trata de uno de los cinco pescadores del barco "Chamigo-Ho", que fue visto por última vez el pasado 14 de junio cuando zarpó desde Hudson, en la provincia de Buenos Aires.

El hallazgo ocurrió cuando un barco pesquero navegaba cerca de la costa uruguaya. Los tripulantes divisaron el cuerpo flotando en el agua y dieron aviso a las autoridades locales, que posteriormente contactaron a la Prefectura Naval Argentina, encargada del operativo para encontrar a Carlos Kovach (60), Claudio Kovach (50), Sebastián Romegialli (50), Damián Giubu (42) y Alejandro Boscardin (28).

De acuerdo a las primeras informaciones, el cuerpo tiene dos tatuajes que coinciden con los de uno de los cinco pescadores desaparecidos. No obstante, la identidad solo se confirmará con estudios de ADN que ya fueron ordenados por la Justicia y el equipo forense de Uruguay. Cuando estén los resultados, serán enviados a las autoridades argentinas que llevan adelante la investigación.

Desaparición y búsqueda

Los cinco pescadores zarparon el domingo 14 de junio desde la zona de la costanera de Hudson, entre las 6 y las 8.30 de la mañana, a bordo del barco "Chamigo-Ho". La alarma se activó cerca de las 20.50, cuando el personal del Camping Hudson alertó que los hombres no habían regresado y que sus vehículos seguían estacionados en el predio.

Desde ese momento, Prefectura Naval Argentina desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluyó guardacostas de gran porte, embarcaciones semirrígidas, motos de agua, móviles terrestres y aeronaves especializadas.

La semana pasada personal de Prefectura encontró una campera y un tanque de combustible pertenecientes a la embarcación.

En este marco, el lunes 22 de junio encontraron una campera y un tanque de combustible pertenecientes a la embarcación. Ambos elementos fueron reconocidos por los familiares de los desaparecidos, quienes confirmaron que formaban parte del equipamiento del grupo.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, que encabeza el fiscal Silvia Noemí Borrone.

La hipótesis principal de los investigadores es que el barco habría sido arrastrado por las corrientes hacia un sector distinto al previsto por los pescadores y que allí habrían sufrido algún desperfecto o accidente que derivó en la desaparición.