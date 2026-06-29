Brutal ataque: un policía murió tras ser agredido en una batalla campal después de un partido

El policía Eduardo Damián López, de 33 años, murió este lunes tras sufrir un traumatismo craneoencefálico severo luego de ser atacado durante una batalla campal que se desató después de la final de la Liga Cañadense de Fútbol en la provincia de Santa Fe.

Así lo confirmó el parte médico emitido por el Destacamento Policial del Hospital de Emergencias "Dr. Clemente Álvarez" (HECA) de la Unidad Regional II de Santa Fe. El uniformado se encontraba internado desde ayer en estado crítico con muerte cerebral.

Eduardo Damián López falleció este lunes tras sufrir un traumatismo craneoencefálico severo.

El hecho ocurrió durante los disturbios registrados tras la final de la Liga Cañadense de Fútbol, certamen disputado en la localidad de Carcarañá entre el Club Atlético Carcarañá y Sportivo Las Parejas.

López era oriundo de la ciudad de Rosario y ejercía sus funciones en el Comando Radioeléctrico de la ciudad de Roldán, departamento San Lorenzo. Había sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos del HECA, donde se constató que el cuadro clínico era irreversible.

El paciente recibió asistencia respiratoria mecánica para sostener sus funciones vitales básicas pero este lunes falleció.

De acuerdo a los primeros datos de las fuerzas de seguridad, los disturbios comenzaron en el momento en el que los hinchas abandonaban el estadio. En ese momento, el policía, que integraba el contingente asignado al dispositivo de prevención y seguridad, sufrió una contusión severa en la región craneal tras ser abordado por un grupo de personas en las inmediaciones.

Las pericias preliminares determinaron que el uniformado recibió un impacto de gran magnitud y presentó una lesión punzocortante compatible con la utilización de un objeto de estructura metálica.

Hay dos detenidos

La fiscalía y los peritos trabajan para esclarecer los detalles del ataque y para identificar la totalidad de las personas que mediaron en la agresión al oficial fallecido.

En este marco, la Policía de Investigaciones (PDI), de la mano de grupos tácticos de la Policía de Santa Fe, realizó allanamientos en las localidades de Carcarañá y Correa que culminaron con la detención de dos hombres, ambos de 35 años, señalados como los presuntos autores del ataque.

Los sospechosos quedaron a disposición del fiscal Juan Pablo Baños, quien encabeza la investigación y los llevará a una audiencia imputativa en los Tribunales de Cañada de Gómez.