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Lunes, 29 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
ATRAPADO

¡VIDEO! Quedó enganchado en una reja intentando entrar a robar una casa

No le quedó otra que pedir ayuda. Los vecinos llamaron al 911. Los bomberos tuvieron que rescatarlo. Quedó detenido.

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Un delincuente intentó meterse a robar a una propiedad, pero sufrió un inesperado accidente que lo dejó completamente inmovilizado y reclamando ayuda.

Todo ocurrió en una vivienda en el barrio Las Avenidas de Mar del Plata donde el sospechoso terminó pidiendo auxilio tras quedar atrapado por su propia impericia.

El ladrón trepó el vallado frontal del inmueble, pero un mal cálculo provocó que una de sus piernas se incrustara entre los hierros del enrejado del portón. Al perder el equilibrio, el hombre quedó colgado boca abajo sin ninguna posibilidad de zafarse por sus propios medios. 

Un video del incidente comenzó a viralizarse rápidamente en las redes sociales. En las imágenes se lograba ver a una persona a bordo de una motocicleta junto al delincuente atrapado, lo que inicialmente hizo sospechar a los investigadores sobre la presencia de un presunto cómplice que actuaba de campana. 

La policía constató que se trataba de una vecina de la zona que frenó su marcha para intentar entender la situación.

Rescate y detención del delincuente

Al lugar acudieron de inmediato efectivos policiales de la jurisdicción, médicos en una ambulancia y una dotación de bomberos. Debieron trabajar minuciosamente sobre la estructura metálica para cortar los barrotes de hierro y liberar la extremidad del sospechoso sin provocarle heridas de gravedad.

Una vez que lograron ponerlo a salvo y en el suelo, los médicos lo revisaron para certificar que no tuviera lesiones que requirieran una internación hospitalaria.

El asaltante fue esposado y trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia. 

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