Lo condenaron a prisión tras robar pantuflas del "Sapo Pepe", latas de atún y escabeches, y chocolate

Un hombre de 40 años deberá cumplir una pena de 8 meses de cárcel efectiva luego de ser hallado responsable de una serie de delitos cometidos en Puerto Madryn, provincia de Chubut, entre los cuales figuran el robo de pantuflas del "Sapo Pepe", latas de atún y escabeches, y chocolate, además de amenazas agravadas contra vecinos y daños a una propiedad.

La sentencia fue dictada esta semana por la Justicia local luego de una investigación que permitió identificar a Omar Arístides Cárcano como autor de los episodios. El trabajo de los investigadores se apoyó en registros de cámaras de seguridad y en las denuncias presentadas por comerciantes y residentes de la ciudad, informó el Ministerio Público Fiscal.

A medida que avanzó la causa, los investigadores lograron reconstruir el recorrido del acusado y determinar qué objetos había sustraído en cada uno de los locales afectados. La lista de productos robados resultó tan variada como llamativa: chocolates, latas de atún, conservas en escabeche, anteojos y bebidas alcohólicas formaban parte del botín.

Sin embargo, hubo un elemento que llamó especialmente la atención durante el proceso judicial. Entre los artículos sustraídos figuraba un par de pantuflas infantiles del popular personaje "Sapo Pepe", un objeto que terminó convirtiéndose en uno de los detalles más curiosos del caso.

Omar Arístides Cárcano, el ladrón de las pantuflas del "Sapo Pepe".

Las tareas policiales permitieron recuperar parte de la mercadería robada: gracias a las grabaciones de seguridad y a la colaboración de los comerciantes damnificados, los efectivos lograron localizar productos que habían sido sustraídos tanto de una farmacia como de una zapatería ubicadas en el centro de Puerto Madryn.

No obstante, la condena no estuvo vinculada únicamente a los hurtos. Durante las audiencias también se analizaron las amenazas dirigidas a vecinos y los daños provocados a una propiedad, situaciones que ampliaron el alcance de la causa penal, informa NA.

Esa acumulación de delitos explica que el expediente trascendiera las llamativas sustracciones de mercadería y terminara con una pena de cumplimiento efectivo. Además, los antecedentes del acusado fueron determinantes para que la Justicia dispusiera que la condena se cumpla en una unidad carcelaria.