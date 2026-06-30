Detuvieron al chico que protagonizó el accidente en el cual murieron tres jóvenes en Casilda

Tras la muerte de tres jóvenes en un choque fatal ocurrido a la altura de la localidad santafesina de Casilda, un hombre fue detenido al ser identificado como quien manejaba el auto al momento del siniestro.

La Policía de Investigaciones (PDI) arrestó en las últimas horas a Fausto G., de 20 años, acusado de ser quien estaba detrás del volante al momento del choque en la ruta provincial S26 el sábado a la madrugada.

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Se supo que el auto Peugeot 208 en el que viajaban seis amigos, que volvían de un boliche, perdió el control al atravesar una curva, se despistó y dio varios tumbos sobre la banquina.

Producto del siniestro fallecieron Sabrina Correa y Lola Gironacchi, de 17 años, además de Ramiro Tripiana, de 24, mientras que otras dos personas continúan internadas en estado reservado.

Muertes de los jóvenes





Se supo que Gironacci murió en el acto, mientras que horas después se confirmó el fallecimiento de Tripiani. Este domingo, después de permanecer internada, se confirmó el deceso de Correa.

Ahora, el fiscal Emiliano Carlos Ehret ordenó la detención de Fausto, en el marco de una causa por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y lesiones gravísimas, destaca el medio La Capital.

El joven se encuentra detenido en la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional IV, donde aguarda a saber su futuro procesal.

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