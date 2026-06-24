El novio de la joven que murió atropellada por un colectivo en Mar del Plata despertó y realizó un pedido estremecedor

El novio adolescente de la joven de 18 años que murió tras ser atropellada el lunes último por un colectivo en Mar del Plata recobró el conocimiento en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de la ciudad balnearia, donde permanece internado a raíz de las heridas padecidas en el accidente de tránsito, y realizó un estremecedor pedido.

Así lo informaron en redes sociales familiares del chico, de 15 años, quienes además denunciaron que al menor le robó el celular cuando convulsionaba en el lugar del siniestro vial un joven que fingió auxiliar a las víctimas, que al parecer estaba acompañado de un cómplice.

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"Hola. Buenas noches. Mi primo despertó del accidente, se enteró de que su novia falleció y quiere el celular", escribió en la red social Instagram una familiar del adolescente.

El usuario de la red social precisó que el chico de 15 años "tiene recuerdos con su novia" en el aparato.

El comunicado de la prima del chico accidentado ( Instagram: @akk.agos0)

Pidió además al "que lo tenga por favor" que lo devuelva, al tiempo que apuntó contra los presuntos ladrones al decir que "eran dos personas que siempre se juntan en la costa".

Detalles del accidente fatal





La joven que murió el lunes último en el siniestro vial fue identificada como Guadalupe Merlos Dipietro.

Además del chico de 15 años, otras cinco personas resultaron heridas, informaron fuentes policiales citadas por medios locales.

El accidente de tránsito fue protagonizado en la tarde del lunes último por un colectivo de la línea 532 en la rambla de Mar del Plata.

El chofer, reconocido como Mariano Miralles (30), declaró ante el fiscal Germán Vera Tapia.

"Se rompió la dirección, no giró el volante y no pude hacer nada", manifestó el conductor.

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