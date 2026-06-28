Accidente fatal en Santa Fe: tres jóvenes murieron tras un vuelco en la Ruta 26

Tres jóvenes murieron y otros tres resultaron heridos en un trágico accidente ocurrido sobre la Ruta 26 en la provincia de Santa Fe.

La principal hipótesis de los investigadores es que el conductor del Peugeot 208 donde se transportaba este grupo de amigos tomó una curva a alta velocidad, lo que provocó un despiste y el posterior vuelco.

El trágico hecho ocurrió cerca de las 5 de la mañana del sábado en las afueras de Casilda cuando se dirigían hacia Carcarañá luego de haber pasado la noche en un boliche de la mencionada ciudad santafesina.

Las víctimas fueron identificadas como Lola Gironacchi, de 17 años, quien falleció en el acto; Ramiro Tripiana, de 24 años, que había sido rescatado con vida pero falleció horas después en un hospital cercano y Sabrina Correa de 17 años, cuyo deceso se produjo el domingo por la mañana a causa de la gravedad de las lesiones.

Dos de los sobrevivientes tuvieron graves heridas y fueron derivados al Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA), en Rosario.

Investigación

Hasta el momento continúan las pericias para determinar cómo fue la mecánica del siniestro vial, pero la velocidad a la hora de tomar la curva habría sido un factor determinante para que se produjera el vuelco. Además, se confirmó que ninguno de los integrantes utilizaba cinturón de seguridad al momento del accidente.

Tras el choque se desplegó un fuerte operativo que involucró la participación de Bomberos Voluntarios de Casilda, efectivos de la Unidad Regional IV de la Policía de Santa Fe, personal del servicio de emergencias médicas y equipos sanitarios.