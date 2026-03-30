¡EXCLUSIVO! VIDEO: primeras imágenes del ataque de un alumno a sus compañeros en plena escuela

Impactantes imágenes del ataque a tiros de un estudiante contra sus compañeros. El episodio tuvo lugar en la Escuela N°40 Mariano Moreno de la localidad de San Cristóbal, al norte de la provincia de Santa Fe.

En un video exclusivo de Crónica, se ve como comenó el episodio.

Mientras los alumnos esperaban en el patio para el izamiento de la bandera, un joven de 15 años comenzó a disparar. Se cree que el arma (aparentemente una escopeta) estaba oculta en un estuche de guitarra.

En consecuencia, un alumno de 13 años, que cursaba el primer año, murió en el lugar a causa de los disparos recibidos.

Además, hay otros dos estudiantes heridos. Uno de ellos fue trasladado de urgencia en estado crítico a un hospital en Rafaela, mientras que el otro recibió atención local.

El agresor y el posible móvil

El joven fue reducido por un asistente escolar que logró abalanzarse sobre él y quitarle el arma. Actualmente se encuentra bajo custodia en la alcaldía local.

Aunque algunos testimonios lo describían como un "buen alumno", otros relatos de padres y compañeros sugieren que el adolescente sufría bullying y que el ataque podría haber estado dirigido a un grupo específico.

Medidas inmediatas