Detuvieron a un joven acusado de asesinar a su papá y tirar el cadáver en una zanja

Un joven de 22 años fue detenido al sur de la provincia de Santa Fe, acusado de asesinar a su padre, arrastrar el cuerpo usando una camioneta y tirar el cadaver en una zanja.

El trágico hecho ocurrió el pasado 3 de mayo en la ciudad de Rufino, y en las últimas horas se dio la aprehensión del principal sospechoso, quien había realizado una falsa denuncia por averiguación de paradero. La víctima fue identificada como Juan Emilio López.

Una de las principales hipótesis es que el acusado, luego de cometer el crímen, envolvió el cuerpo en unas frazadas y lo ató a la parte trasera de una camioneta Chevrolet Apache de color amarilla que pertenecía a la víctima.

La víctima fue identificada como Juan Emilio López.

El joven habría arrastrado el cadaver por la parte trasera de la casa hasta subirlo al vehículo y lo descartó en una zanja ubicada en la intersección de las calles José Ingenieros a pocas cuadras de su domicilio.

Una vez que llegó al domicilio intentó limpiar la escena del crímen y aportó datos falsos en la denuncia por desaparición para desviar la investigación. El acusado por parricidio fue detenido en la misma casa donde ocurrió el hecho.

El sospechoso tendrá prisión domiciliaria bajo una causa por delito de homicidio agravado por el vínculo y por falsa denuncia. Además, lo someterán a una junta de salud mental mientras continúa la investigación.