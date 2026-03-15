Atacó a puñaladas al padrastro mientras dormía y huyó: la víctima murió tras 7 días de agonía

Un hombre de 58 años que había sido atacado a puñaladas por su hijastro mientras dormía en su casa de Rosario, murío luego de permanecer internado en grave estado durante una semana.

El autor del crimen es un joven de 28 años que está prófugo y sería intensamente buscado por las autoridades.

El violento episodio ocurrió durante la madrugada del 6 de marzo en una casa ubicada en Larralde al 3200, donde la víctima, identíficada como Pedro Miguel Pérez, se encontraba descansando en su habitación.

De acuerdo a la reconstrucción del caso, una persona ingresó al dormitorio y, sin mediar palabra, lo atacó con un arma blanca en reiteradas oportunidades. Para los investigadores, el asesino sería el hijo de su pareja.

Alertados por un llamado al 911 realizado por vecinos, efectivos policiales acudieron al lugar y constataron la agresión.

Multiples puñaladas

Según relataron familiares del hombre en redes sociales, Pérez habría recibido alrededor de 25 puñaladas y además un fuerte golpe en la cabeza con un objeto contundente que le provocó una grave lesión en el cráneo.

Debido a la gravedad de las heridas, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde permaneció internada en estado reservado durante varios días hasta que finalmente falleció en las últimas horas.

De acuerdo con lo informado por el diario La Capital, el principal sospechoso, identificado por sus iniciales B.F.M., se dio a la fuga tras el ataque y desde entonces permanece prófugo.

La investigación quedó a cargo del fiscal Franco Tassini, quien solicitó una orden de captura contra el acusado.

El caso es llevado adelante por la Unidad de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional N°2 de Rosario, que continúa con distintas medidas para esclarecer el crimen y dar con el paradero del sospechoso.

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