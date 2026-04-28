"Este delincuente asesino no es mi nieto": el desgarrador reclamo de la madre de la policía ejecutada por su hijo

"Este delincuente asesino no es mi nieto. Lo destierro de mi familia. ¿Porque tiene 15 años tiene derecho a matar a su madre?", dijo Rosa, la madre de Rosalía Yamila La Roza, asesinada el 21 de marzo por su propio hijo en Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe.

"La estamos pasando horrible; hoy tuvimos otra audiencia y con el hecho de que es menor, por poco me van a decir 'andá a darle la leche en la cama'", sostuvo la mujer después de salir de Tribunales.

El juez Estanislao Surraco resolvió prorrogar la permanencia del adolescente en un centro especial de alojamiento fuera del departamento Rosario.

Además de mantenerlo bajo resguardo, la Justicia dispuso que el chico de 15 años sea sometido a una evaluación por parte de una junta de salud mental para analizar su estado tras el matricidio.

Para Rosa, estas medidas no alcanzan frente a la magnitud de lo sucedido: "Mi hija era una madre impecable. No se merecía morir en manos de este pibito".

La abuela del acusado recordó que Rosalía, quien se desempeñaba como cabo primera de la Policía Federal, había intentado por todos los medios encarrilar al joven de 15 años.

Según relató, la oficial sentía que la situación se le "escapaba de las manos" y llegó a pedir ayuda seis meses antes del crimen, cuando terminaron las clases y el menor se llevó varias materias.

"Él nunca vio que quería protegerlo, cuidarlo. Vivía por y para él", explicó la mujer, detallando que la víctima incluso lo llevó de vacaciones a Mar del Plata un mes antes del ataque para intentar una contención afectiva.

La madre de la víctima también cuestionó el hermetismo judicial que rodea el caso bajo el argumento de la protección del menor. "Estamos destrozados. Tenía siete hijos, ahora me quedan seis. A nosotros nos dicen que no podemos hablar, que está todo en secreto. Me cansé del secreto. Soy la mamá, perdí a mi hija en manos de este chico y no me voy a callar más", afirmó.

El crimen

Todo ocurrió pasadas las 18 horas del sábado 21 de marzo, en una vivienda de la calle Gustavo Adolfo Bécquer al 1300. Rosalía se encontraba de franco de servicio cuando, tras una fuerte discusión, su hijo empuñó su arma reglamentaria y le disparó en la nuca.

El proyectil le causó una herida gravísima en el cráneo con pérdida de masa encefálica. Fue el propio adolescente quien llamó a la ambulancia tras el disparo.

La oficial fue trasladada de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario en estado crítico. A pesar de los esfuerzos médicos y de haber sido intubada de inmediato, los profesionales no pudieron reanimarla y confirmaron su fallecimiento poco después.

"Él odió a su madre", consideró Rosa.