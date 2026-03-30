Video fuerte: así le hacían bullying al joven que mató a otro estudiante en la escuela de Santa Fe

Un adolescente de 15 años desató una tragedia en el patio interno de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, en la ciudad santafesina de San Cristóbal, al matar a tiros a otro estudiante.

El hecho dio un giro clave tras la difusión de un video, donde se observa el bullying sistemático que sufría el agresor.

En las imágenes se ve cómo un compañero le patea la silla mientras él intentaba dormir, lo que para los investigadores refuerza la teoría de un ataque derivado del cansancio por los maltratos constantes.

De acuerdo a los datos preliminares de la causa, el agresor no actuó de forma impulsiva en el momento. Se indicó que el joven planificó el hecho con antelación. Su intención era abrir fuego contra los integrantes de su mismo curso, según los investigadores.

El menor se encuentra a disposición de las autoridades judiciales, los peritos analizan el video y otros testimonios que dan cuenta del hostigamiento que sufría el victimario.

Mamá de una compañera





"Mi hija me llamó diciéndome: 'Mamá, hay un chico adentro de la escuela tirando tiros'", dijo en exclusivo la mujer a Crónica TV.

"Ella llorando a los gritos, corriendo porque estaban corriendo por detrás de la escuela. Ella salió por detrás del patio de la escuela... terminaron en la casa de una compañera", agregó la mujer, quien agarró su moto y fue para la escuela.

"En el camino vi la cantidad de chicos corriendo, con los teléfonos en la mano, con caras de asustados. Otros que corrían y como que se frenaban y no sabían para dónde, porque salen y no saben a dónde van", recordó la mujer.

"Para mí, en general, él quería matar a todos. Por los audios que salen y todo, creo que no fue a matar a alguien en puntual... tiró al bulto", consideró.

En relación al video la mamá sostuvo: "Le pregunto a mi hija y me dice que ese día ese nene se había dormido en clase y lo estaban filmando. Se despierta y no entendía nada, se están riendo. No toman dimensión de cuán trágico puede ser algo en torno a cargadas"

"Creo que falló todo. Fallaron en sus hogares, en la escuela, con las charlas, con los talleres. Es una cuestión general", afirmó.







