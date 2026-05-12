Hallan un boquete dentro de un pabellón de narcotráficantes que se querían fugar de la cárcel

Personal del Servicio Penitenciario encontró un boquete en formación y un arma blanca casera en el pabellón de alta peligrosidad de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, Santa Fe.

Las autoridades clausuraron el sector y abrieron una investigación por el presunto intento de fuga frustrado recientemente.

La excavación, detectada en el sector de baños durante una requisa sorpresiva, medía 40 centímetros de ancho, 50 de largo y 70 de profundidad.

Durante el mismo procedimiento, los efectivos secuestraron dentro del tunel un arma punzante de fabricación casera de 40 centímetros., denominada comunmende como "faca" o "cuchillero tumbero".

Las autoridades frustraron el intento de fuga (Gentileza Aire Santa Fe).

El operativo se realizó entre la medianoche y la madrugada del domingo con participación del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP).

La Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso el cierre preventivo del pabellón mientras avanzan las pericias.

Masneri: "Se terminó la era en que los presos hacían lo que querían"

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, subrayó que el hallazgo valida el esquema de controles en capas implementado por el gobierno provincial.

"Las requisas a familiares, la revisión mediante escáner y las inspecciones aleatorias y sorpresivas en los pabellones forman parte de los distintos anillos de control", explicó.

La funcionaria además anticipó que en los próximos meses se habilitarán nuevas unidades, entre ellas el complejo "El Infierno", para reforzar la capacidad de control del sistema penitenciario santafesino.

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