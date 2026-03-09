Preso quiso escapar por una ventana y murió al caer al vacío

Un preso que se encontraba bajo custodia en el Hospital Central de Mendoza murió este domingo a la madrugada tras protagonizar una fallida y dramática tentativa de fuga.

Todo ocurrió en el pabellón judicial del centro asistencial, ubicado en el tercer piso, donde el hombre permanecía internado por razones de salud. Según las primeras precisiones del caso, el interno intentó ganar la calle a través de la ventana, pero terminó perdiendo la vida como consecuencia de las graves lesiones sufridas al impactar contra el suelo.

La víctima fue identificada como Juan Marcelo Tejada Jofré. Las autoridades penitenciarias y policiales constataron que los reclusos habían logrado vulnerar las medidas de seguridad al quitar uno de los barrotes de una ventana del tercer piso. Para concretar el descenso hacia el exterior, utilizaron el método de la soga de sábanas anudadas.

Intento de fuga

En plena madrugada, el preso inició el descenso por la precaria soga de tela, pero en un momento de la maniobra perdió el equilibrio o se resbaló. La caída desde esa altura resultó fatal, y el impacto alertó de inmediato a los efectivos policiales que cubrían la guardia en el predio.

Jofré fue derivado a la sala de urgencias para recibir atención, las heridas internas y los traumatismos por el golpe fueron irreversibles. Horas más tarde, los profesionales del Hospital Central confirmaron su fallecimiento, lo que dio inicio a una investigación interna y judicial para determinar las responsabilidades en la vigilancia del pabellón.

Sin embargo, la tensión en el nosocomio no terminó con la caída de Jofré, ya que el operativo de control posterior reveló que no era el único que buscaba la libertad a cualquier precio. En medio de la confusión generada por el accidente, las autoridades determinaron que otro interno también había iniciado los pasos para escapar.

Este segundo recluso fue identificado como Sebastián Leonel Rodríguez, quien a diferencia de su compañero, optó por una estrategia basada en el engaño. Según confirmaron fuentes del caso, Rodríguez intentó abandonar el establecimiento aprovechando el flujo de gente que circula por los pasillos. Su plan consistía en mezclarse con los civiles y hacerse pasar por el familiar de un paciente internado para superar los controles de salida.

Los efectivos lograron identificarlo antes de que ganara la salida y procedieron a su inmediata detención. Rodríguez fue puesto nuevamente bajo estricta custodia, mientras se labran las actuaciones correspondientes por el intento de evasión, sumando una nueva causa a su prontuario.