Temible narco prófugo tras salida transitoria fue detenido cuando visitó al papá enfermo

Un hombre que cumplía una condena por narcotráfico y se fugó de la cárcel. Fue recapturado en las últimas horas tras un intenso operativo de la Policía Federal Argentina cuando fue a visitar a su padre.

El delincuente había aprovechado el beneficio de una salida transitoria para escapar de la Colonia Penal Unidad N° 17 de Candelaria, en la provincia de Misiones. Los investigadores descubrieron que planeaba un encuentro familiar. Según confirmaron fuentes del caso, el sospechoso fue localizado mientras intentaba visitar a su padre, quien atraviesa un delicado estado de salud.

La investigación, que culminó con el arresto en plena vía pública, se inició a partir de una alerta del Departamento Investigaciones Complejas NEA hacia la División Triple Frontera. El Juzgado Federal de Posadas, a cargo del juez Fabián Gustavo Cardozo, había emitido una orden de captura luego de que el interno no regresara al penal en el tiempo estipulado. A partir de ese momento, los efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) comenzaron a rastrear sus movimientos en una zona de frontera siempre caliente.

Para intentar eludir a las autoridades, el prófugo realizó un raid de varios kilómetros entre dos provincias. Los agentes lograron determinar que, tras su huida, se había refugiado primero en la ciudad de Santo Tomé, en Corrientes, a unos 150 kilómetros de la cárcel donde debía estar alojado. Sin embargo, su estadía en suelo correntino fue breve, ya que recientemente se había trasladado hacia la localidad misionera de Puerto Esperanza, sumando otros 380 kilómetros a su recorrido de evasión.

El personal policial manejaba el dato de que el hombre quería ver a su padre a toda costa debido a su grave cuadro médico. Con esta información clave, el Ministerio de Seguridad Nacional supervisó un procedimiento que incluyó tareas de vigilancia discreta, relevamientos en posibles aguantaderos y seguimientos minuciosos en distintas localidades del norte misionero.

Detención

Durante los rastrillajes y las tareas de inteligencia criminal, surgió una pista fundamental que ubicaba al narco en la ciudad de Eldorado. Los efectivos montaron una guardia encubierta en puntos estratégicos de la zona noroeste de la provincia, esperando que el sospechoso diera un paso en falso. El objetivo era interceptarlo antes de que lograra ocultarse nuevamente o cruzar hacia algún país limítrofe, dada la cercanía con la frontera.

Finalmente en la intersección de la avenida San Martín y la calle Chile los policías lo identificaron mientras caminaba por la calle y lo detuvieron.

Tras el procedimiento, el narco quedó nuevamente a disposición del Tribunal Oral Federal de Posadas. Se espera que en las próximas horas sea trasladado nuevamente a una unidad del Servicio Penitenciario Federal, donde deberá terminar de cumplir su sentencia, ahora con el agravante de la fuga y la pérdida de cualquier beneficio de libertad anticipada.







