Intentaron escapar, pero todo salió mal: uno cayó y el auto escondía pruebas clave

Un hombre de 27 años oriundo de Berazategui fue detenido por la Policía de Quilmes Oeste este domingo tras intentar escapar de un control vehicular, y era buscado desde 2022 por un intento de homicidio y circulaba en un auto robado con patentes cambiadas, donde además portaba elementos utilizados usualmente para cometer asaltos.

El hecho se desencadenó en la intersección de Andrés Baranda y Namuncurá, cuando efectivos de la Prefectura Naval (PNA), en el marco de los operativos de saturación coordinados con la Comisaría 3ra de Quilmes, intentaron identificar a los ocupantes de un Volkswagen Suran gris.

Al notar la presencia policial, el conductor realizó maniobras peligrosas e inició una fuga que se extendió hasta el ingreso al barrio Los Álamos, donde tres sujetos abandonaron el rodado para huir a pie.

Tras una breve persecución a pie, los uniformados de la Policía de Quilmes lograron reducir a uno de los sospechosos. Al inspeccionar el vehículo, se comprobó que las chapas patente no coincidían con los números de motor y chasis, los cuales poseían un pedido de secuestro activo por un robo ocurrido en Berazategui el pasado 5 de marzo.

En el interior del rodado se incautaron tres teléfonos celulares, ropa oscura y varios precintos plásticos entrelazados a modo de esposas, elementos frecuentemente utilizados para inmovilizar víctimas en hechos de robo bajo la modalidad de entradera. Al cruzar los datos del detenido con el sistema informático, se confirmó que sobre el imputado pesaba la orden de captura vigente del Tribunal Criminal N° 04 de Quilmes.

A su vez, la UFI N° 05 dispuso su aprehensión por "Encubrimiento de Robo Automotor", mientras que el tribunal de origen fue notificado para que el acusado rinda cuentas por la causa de homicidio pendiente; en ese marco, y ante el quebrantamiento de la medida, la Justicia dispuso además la revocación de su prisión domiciliaria.