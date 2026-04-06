Choque y fuga en Quilmes centro: destruyó el deck de un bar temático

Un violento choque ocurrido durante la madrugada de este domingo generó importantes destrozos en un bar ubicado en pleno centro de Quilmes, luego de que un vehículo impactara de lleno contra el frente del local y destruyera gran parte de su estructura exterior.

El hecho se registró sobre la calle 9 de Julio, entre Alvear y Brown, cuando por causas que aún se intentan establecer el conductor de un automóvil perdió el control y terminó incrustándose contra el deck instalado sobre la calzada.

Como consecuencia del fuerte impacto, el vehículo destruyó por completo la plataforma exterior del comercio, además de provocar severos daños en el toldo y parte del techo del lugar. Tras el choque, el conductor abandonó la escena y se dio a la fuga, dejando atrás un importante panorama de daños materiales.

Durante las primeras horas de la mañana, una grúa municipal trabajó en el lugar para remover el automóvil siniestrado, mientras que el tránsito permaneció interrumpido en la zona para facilitar las tareas de limpieza y retiro de los restos de la estructura afectada.

En paralelo, personal de servicios públicos llevó adelante trabajos de remoción sobre el sector dañado, con el objetivo de despejar la calzada y garantizar condiciones de seguridad en el área.

El comercio afectado es un bar temático de terror, conocido por su ambientación inspirada en películas del género y por ofrecer propuestas recreativas vinculadas a ese universo. A pesar de la magnitud de los daños ocasionados por el impacto, afortunadamente no se reportaron personas heridas.

Ahora, se espera que las autoridades avancen con la investigación para determinar las circunstancias del hecho e identificar al conductor que protagonizó el choque y escapó del lugar.