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Jueves, 26 de marzo de 2026

Firme junto al pueblo
DE NO CREER

Visitó a su novio preso, le llevó galletitas rellenas de marihuana y quedó detenida

Su pareja, un joven de 20 años, está alojado en la comisaría tercera de Fontana, Chaco, por una causa de robo con arma.

Francisco Nutti

Una chica de 18 años fue detenida en las últimas horas, acusada de intentar ingresar marihuana escondida en un paquete de galletitas a su novio, que está detenido en una comisaría de Chaco.

El hecho se registró en la mañana del sábado, en la ciudad de Fontana, cuando la joven se acercó a la Comisaría 1° durante el horario de visitas para acercarle el estupefaciente al hombre, que está privado de su libertad por una causa de robo con arma.

La comisaría Tercera de Fontana, donde sucedió el hecho.
La comisaría Tercera de Fontana, donde sucedió el hecho.

Detectaron la droga por irregularidades en el paquete

La droga fue detectada mientras los efectivos realizaban los controles correspondientes. Según trascendió, los efectivos notaron que entre los elementos que llevaba había un paquete de galletitas que presentaba varias irregularidades.

En ese momento, en presencia de un testigo, los agentes decidieron abrirlo para vaciar su contenido. Dentro del mismo, encontraron varios envoltorios de nylon ocultos en el paquete.

Frente a esto, se dispuso la intervención de personal especializado, que confirmó que se trataba de cannabis sativa, dividida en 14 envoltorios con un peso aproximado de 21 gramos.

La acusada fue detenida en el lugar mientras avanzan las investigaciones en su caso. Mientras tanto, el estupefaciente fue secuestrado y forma parte del expediente en el que interviene la Fiscalía Antidrogas N°2, a cargo de María Eugenia Arechavala Viola.

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